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В Балашихе благоустроили новый зелёный сквер

22 августа 2023, 18:00

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

В Министерстве благоустройства Московской области сообщили, что работы по обустройству сквера на улице Лесные поляны в микрорайоне Салтыковка городского округа Балашиха завершились.

Сквер на улице Лесные поляны в микрорайоне Салтыковка городского округа Балашиха уже открыт для жителей, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

«Сквер победил во Всероссийском голосовании 2022 года за объекты благоустройства. За его обновление отдали свои голоса более 13 тысяч жителей Балашихи. Мы учли пожелания горожан — обновили дорожки, установили детскую площадку, расширили спортивную зону. И теперь, когда работы завершены, у жителей Салтыковки появилось еще одна комфортная территория для приятного и полезного времяпрепровождения»,— рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.


Специалисты обустроили дорожно-тропиночную сеть с учетом «народных троп», новые детские и спортивные площадки и зоны отдыха.

Также, в сквере установили новую систему освещения и видеонаблюдение.

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#площадки
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Воробьёв: в Подмосковье продолжат создавать парки в лесах
22 августа 2023, 17:56

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Власти Подмосковья продолжат реализацию программы «Парки в лесах». Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе встречи с общественниками Химок.
Встреча прошла в парке Толстого, первый этап благоустройства которого завершили в этом году. В парке появились фонтан, площадка для танцев, велодорожка, скейт-парк, памп-трек, верёвочный парк, скалодром, современные входные группы. В рамках следующего этапа будет обустроена летняя эстрада, детская площадка и павильон для шахматного клуба.
«В Подмосковье 43% – это леса. Первый пояс, прилегающий, да и второй тоже, имеют огромный запрос на отдых там. Если территория облагорожена, если там есть дорожки, безопасность, видеокамеры, детские площадки, спортивные тренажёры, лыжня или велодорожки – это совершенно другое качество отдыха. Раньше не было закона, позволяющего нам в прилегающих лесах делать парки. Я пришёл к президенту и объяснил ему ситуацию. Он сказал: «Парки – дело хорошее, поддерживаю». Благодаря этой поддержке мы имеем возможность менять среду. Кстати, этот парк Толстого и следующий, Химкинский, мы делаем в лесу. И дальше эту программу будем продолжать. Важно, чтобы все ожидания жителей оправдались», – сказал Воробьёв
В Химкинском лесопарке появятся лыжероллерная трасса, маршруты для велосипедов, бега и ходьбы, амфитеатр, освещение, камеры видеонаблюдения и детская площадка. 
 
На встречу с губернатором пришли представители предприятий, социальных учреждений, депутаты, журналисты, члены общественных и молодёжных организаций. 
 
Обсудили преобразования, которые происходят в городском округе, дальнейшие планы, задали беспокоящие вопросы. Главными темами стали модернизация системы теплоснабжения муниципалитета, благоустройство и подготовку к новому учебному году.
 
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#подмосковье
#московская область
#благоустройство
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В Подмосковье почти в 5 раз уменьшилось число работников на грани увольнения
22 августа 2023, 17:53

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

На сегодняшний день в зоне риска остаются примерно 2 тысячи человек. Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева отметила, что число сотрудников в зоне риска снизилось в 5 раз.

«Благодаря стабильной ситуации на рынке труда и поддержки работодателей, нам удалось увеличить число работников, которым не грозит увольнение или сокращение рабочего дня. Отмечу, что с начала года в режим полной занятости вернулось 2,5 тысячи работников, а с сентября еще тысяча специалистов перейдут на полную рабочую неделю», — уточнила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

В Подмосковье можно пройти бесплатное переобучение новой профессии, а также получить материальную поддержку в начале предпринимательской деятельности в размере 153 тысяч рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Перечень актуальных вакансий в Подмосковье можно увидеть на портале «Работа в России».

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Химчане рассказали Воробьёву об улучшении транспортной ситуации в муниципалитете
22 августа 2023, 17:33

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с общественниками Химок модернизацию системы теплоснабжения, благоустройство, подготовку к учебному году, а также вопросы транспортной доступности.
На встречу, которая прошла в парке Толстого, пришли представители предприятий, социальных учреждений, депутаты, журналисты и члены общественных и молодёжных организаций. Они обсудили преобразования, которые происходят в городском округе, дальнейшие планы, задали беспокоящие вопросы. 
«Хотел всех поблагодарить за то, что нашли время. Здесь присутствуют люди значимые для города, возглавляющие предприятия, занимающие активную позицию, которые нашли себя в разных сферах – таких как добровольчество, управление, образование и медицина. Каждый вносит свой вклад. Эта встреча у нас не первая и точно не последняя. Вы знаете, что мы стараемся регулярно бывать на предприятиях, в школах и в медучреждениях. Ключевое для нас – это обратная связь. Чем больше мы будем знать, тем больше сможем исправлять то, что беспокоит», – сказал Воробьёв
Гендиректор компании «АЭРОМАР», которая занимается уборкой воздушных судов в аэропорту Шереметьево и бортовым питанием, Владимир Джао рассказал, что его сотрудники рады открытию Репинской развязки.  Многие добираются на работу именно по ней. Время в пути сократилось в несколько раз. В 2021 году движение там запустили президент Владимир Путин и губернатор региона Андрей Воробьев. 
«Наше предприятие, где работают более 3 тыс человек – в основном повара, комплектовщики, уборщики, водители и грузчики, – живут в Химках. Многие гуляют в парке Толстого, где мы сегодня собрались, ездят на работу из Новых Химок в Шереметьево через Репинскую эстакаду. Особенно она актуальна сейчас, когда начался ремонт на Ленинградке. Также спасают от пробок в Подмосковье и Москве электропоезда, запуск МЦД-3», – отметил Джао.
Он добавил, что сейчас в Химках – большая транспортная стройка, в том числе на пересечении Ленинградского и Международного шоссе. Это должно положительно повлиять на жизнь сотен тысяч химчан. 

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В Подмосковье с начала сезона совершили 5 млн поездок на арендованных электросамокатах
22 августа 2023, 17:14

Фото: Минтранс МО

Жители и гости Подмосковья совершили более 5 млн поездок на электросамокатов с момента открытия сезон кикшеринга в начале апреля. Об этом рассказали в Минтрансе Московской области.
На территории региона сейчас доступно для аренды около 28 тыс средства индивидуальной мобильности. Самыми популярными округами по количеству аренды СИМ традиционно стали Красногорск, Люберцы и Мытищи. Всего там зафиксировали порядка 2 млн поездок.
«На один самокат приходится порядка 7-8 поездок. Чаще всего горожане используют самокаты для сокращения пеших маршрутов, за меньшее время преодолевая большее расстояние – например, если нужно доехать от железнодорожной станции до дома или от работы до магазина. Главное преимущество электросамокатов перед другими видами – их экологичность, удобство и возможность быстро добраться до нужного места», – отметили в министерстве. 
Для удобства пользователей на территории региона оборудовано более 8,2 тысяч виртуальных парковок, в основном возле станций метро, МЦД, железнодорожных станций, а также на территориях с повышенной транспортной и пешеходной доступностью.

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Второй очаг сибирской язвы зарегистрирован в Воронежской области
В Воронежской области выявлен новый очаг сибирской язвы в холодильных камерах
22 августа 2023, 17:08

Фото: iStock/Ivan Zhaborovskiy

Второй очаг сибирской язвы выявлен в Воронежской области. Это следует из указа губернатора региона Александра Гусева о введении карантина.
На территории района, по распоряжению главы региона, введен режим чрезвычайной ситуации.

Очаг выявлен в двух холодильных камерах в одном из нежилых зданиях города. Отмечается, что карантинные меры введены на прилегающей к помещению территории. Доступ к месту выявления очага и его прилегающим объектам будет ограничен. Меры введены до 23 октября. 

Ранее были названы основные способы защиты от сибирской язвы. 

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#эпидемия
#заболевания
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Ветераны предложили создать в Кашире единый памятник павшим бойцам
22 августа 2023, 17:05

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова

В Кашире может появиться единый памятник павшим бойцам, сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Михаил Шувалов. Он встретился с представителями ветеранских организаций, которые выступили с такой инициативой.
«Обсудили инициативу ветеранского актива о появлении в Кашире единого памятника бойцам, павшим в Афганистане и на Северном Кавказе. Сформирован эскизный проект монумента. Проработаем возможность его установки на Аллее Славы. Было особенно приятно пообщаться с ветераном Великой Отечественной войны, нашей уважаемой Верой Ивановной Пановой, по проекту которой в этом памятном месте был воздвигнут мемориал с именами павших в боях за Родину каширян», – написал Шувалов в своём Telegram-канале.
Как он отметил, важно подчеркнуть связь поколений, которая объединяет героев от далёких 40-х годов до нынешних бойцов, сражающихся за Родину в зоне спецоперации. 

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#великая отечественная война
#московская область
#подмосковье
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Завершается регистрация на образовательную программу «Взлёт» по технологии для подмосковных школьников
22 августа 2023, 16:52

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Принять участие в образовательной программе по праву могут подмосковные школьники с 7 по 11 класс, проявляющие интерес к профильной дисциплине.

Профильная образовательная программа будет проходить с 14 сентября по 25 сентября в очном формате на базе АНОО «Физтех-лицей» им. П.Л.Капицы, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Регистрация завершается 31 августа, подать заявку можно по ссылке.

Подавшие заявку школьники будут проходить конкурсный отбор для участия в образовательной программе.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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Стартовал 2 сезон тревел-шоу «Национальность.ru»
Стартовал 2 сезон тревел-шоу «Национальность.ru» о народах, проживающих на территории России
22 августа 2023, 16:36

Фото: iStock/FTiare

Проект «Национальность.ru» познакомит зрителей с культурой народов, проживающих на территории России во 2 сезоне.
Тревел-шоу представляет собой серию выпусков о различных народах, которые живут в России. Зрители познакомятся с традициями, культурой, религией и местной кухней национальностей.

Ведущими проекта станут известные блогеры, которые многим знакомы по первому сезону шоу. К Кате Мускатиной и Ивану Чуйкову, во втором сезоне присоединится новая ведущая – Натали Неведрова. Отмечается, что идея создания возникла из-за того, что большинство россиян затрудняются назвать более 10 национальностей, которые проживают на территории РФ, а их более 190. В увлекательной форме зрителям расскажут о многонациональной культуре, ремесле, фактах о народах и сравнят между собой их обычаи. 

Выпуски шоу опубликованы на популярных площадках, о которых можно узнать здесь. 

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У подмосковной Системы-112 налажено эффективное взаимодействие с дорожными службами
22 августа 2023, 16:29

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Специалисты ГК «Автодор» и ФКУ «Центравтомагистраль» прошли обучение и с января начали работать в Системе-112.

Сотрудники ГК «Автодор» и ФКУ «Центравтомагистраль» приняли уже порядка 10 тысяч вызовов через Систему «112». Такая мера помогает в оказании оперативной необходимой помощи.

При попадании в ДТП без пострадавших необходимо позвонить на номер «112» и сообщить об аварии.

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В приложении «112 МО» можно отследить маршрут движения машин экстренных служб.

По номеру «112» можно получить психологическую помощь круглосуточно.

Операторы подмосковной Системы-112 приняли 77 миллионов вызовов.
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Подмосковье ищет медработников