В Балашихе благоустроили новый зелёный сквер

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
Сквер на улице Лесные поляны в микрорайоне Салтыковка городского округа Балашиха уже открыт для жителей, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
«Сквер победил во Всероссийском голосовании 2022 года за объекты благоустройства. За его обновление отдали свои голоса более 13 тысяч жителей Балашихи. Мы учли пожелания горожан — обновили дорожки, установили детскую площадку, расширили спортивную зону. И теперь, когда работы завершены, у жителей Салтыковки появилось еще одна комфортная территория для приятного и полезного времяпрепровождения»,— рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Специалисты обустроили дорожно-тропиночную сеть с учетом «народных троп», новые детские и спортивные площадки и зоны отдыха.
Также, в сквере установили новую систему освещения и видеонаблюдение.
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