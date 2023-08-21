В Балашихе благоустроили сквер «Бульвар цветов»

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
«Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в Балашихе обновили пешеходную зону на улице Пролетарская. Тут появился фонтан, детские площадки, велодорожка. Все это, как мы надеемся, станет своеобразным магнитом для местных жителей, и они будут чаще выбирать эту локацию для отдыха», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
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