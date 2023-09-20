В Балашихе организовали ещё один временный пункт сбора необходимых вещей пострадавшим

Ещё один временный пункт сбора необходимых вещей находится в ДК «Балашиха».
Что необходимо на данный момент:
— постельное белье;
— тёплая одежда;
— постельные принадлежности (одеяла, подушки).
Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения.
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