В Балашихе появится новая поликлиника на 670 посещений в смену

Медицинское учреждение на 670 посещений в смену строят на территории жилого комплекса «Столичный» городского округа Балашиха.

Девелопером проекта выступает «Главстрой Регионы», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Шестиэтажная поликлиника площадью 7,2 тысяч кв. метров будет располагаться на участке более 0,8 га.





Специалисты уже начали возводить наружные и внутренние стены. Для удобства жителей вокруг поликлиники оборудуют парковочную зону для автомобилей, зону для прогулок, детскую площадку.





В поликлинике будет находиться детское отделение, взрослое и подстанция скорой помощи. В смену специалисты смогут принять 350 взрослых и 320 детей.

Завершение строительства запланировано к концу 2024 года.

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