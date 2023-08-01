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В Балашихе появится новая поликлиника на 670 посещений в смену

01 августа 2023, 10:09

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Медицинское учреждение на 670 посещений в смену строят на территории жилого комплекса «Столичный» городского округа Балашиха.

Девелопером проекта выступает «Главстрой Регионы», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Шестиэтажная поликлиника площадью 7,2 тысяч кв. метров будет располагаться на участке более 0,8 га.


Специалисты уже начали возводить наружные и внутренние стены. Для удобства жителей вокруг поликлиники оборудуют парковочную зону для автомобилей, зону для прогулок, детскую площадку.


В поликлинике будет находиться детское отделение, взрослое и подстанция скорой помощи. В смену специалисты смогут принять 350 взрослых и 320 детей.

Завершение строительства запланировано к концу 2024 года.

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Воробьёв познакомился с работой новой поликлиники в Домодедове на 400 посещений в смену.
#подмосковье
#поликлиника
#специалисты
#андрей воробьёв
#строительство
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Коммерсант: Российская киноиндустрия испытывает дефицит кадров
01 августа 2023, 10:39

Фото: istockphoto/varunyu suriyachan

В России в последнее время растет дефицит специалистов в области кинопроизводства. Так, количество вакансий актеров за полгода увеличилось на 17%. Специалистов технической направленности — на 77%.
Растет также спрос на гримеров, техников по инсталляции, ассистентов оператора. Обострилась конкурентная борьба за кадры между онлайн-платформами, выпускающими новый контент, и телеканалами, передает «Коммерсант». Тренд начался в период пандемии, когда онлайн-платформы начали активно заказывать сериалы. В результате стоимость услуг продюсеров и сценаристов оказалась сильно завышенной.

Сохраняется также традиционный дефицит технических специалистов среднего звена, прежде всего ассистентов по реквизиту. Из-за этого вместо приемлемых 100-150 тысяч рублей приходится предлагать гонорар 200 тысяч рублей. И то не факт, что за эти деньги удастся кого-то найти.

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#онлайн
#дефицит
#спрос
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Сеть магазинов «Виктория» перейдет к X5 Group
Х5 Group приобрела торговые сети «Виктория» и «Дёшево»
01 августа 2023, 10:35

Фото: iStock/monticelllo

Федеральной антимонопольной службой было одобрено ходатайство X5 Group о приобретении компании ООО «Виктория Балтия», управляющей торговой сетью «Виктория», сообщает ведомство.
Торговые сети, которые приобретет X5 Group, включает в себя 118 магазинов и два распределительных центра. Отмечается, что ходатайство компании уже одобрено ФАС.

Продуктовым ретейлером продолжит управлять «Виктория Балтия». В антимонопольной службе указали, что смена собственника не должна повлиять на наполненность магазинов и наличие товара.

Ранее сообщалось, что ФАС потребовала от девяти российских компаний увеличить объемы продаж бензина на бирже из-за существенного снижения показателей за определенный период. 

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#газ
#фас
#цены
#компании
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На выборах-2023 будут применять технологию QR-кода для подведения итогов голосования
01 августа 2023, 09:48

Фото: istockphoto / anyaberkut

В 2023 году в Единый день голосования на тех избирательных участках региона, которые не будут оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней, применят технологию QR-кода.
На выборах-2023 технология QR-кодов будет применяться следующим образом:

— на избирательных участках результаты подсчета голосов избирателей вносятся в специальное программное обеспечение (СПО);

— затем программа СПО осуществляет автоматическую проверку внесенных сведений на соответствие контрольным соотношениям; ВАЖНО: Программа не даст распечатать итоговый протокол с ошибками и попросит их исправить. 

— сведения содержащиеся в протоколе зашифровываются в QR-код, который размещается на протоколе УИК об итогах голосования.

— затем данные из протокола при сканировании QR-кода в территориальной избирательной комиссии автоматически попадают в систему ГАС «Выборы» .

В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

Голосование состоится с 8 по 10 сентября.

Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.

На ближайших выборах система дистанционного электронного голосования будет применена впервые.

Жители Подмосковья могут подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании с 24 июля. Регистрация на ДЭГ завершится за три дня до Единого дня голосования. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего дня.

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Мособлизбирком начал проводить обучающие мероприятия для участковых избирательных комиссий.

Жителям Подмосковья рассказали о плюсах трехдневного голосования.
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#андрей воробьёв
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Nemiroff потребовал прекратить выпуск продукции под своим брендом в России
Украинский бренд алкоголя Nemiroff пытается через суд запретить свою марку в России
01 августа 2023, 09:48

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Украинский алкогольный бренд Nemiroff подал иск на своего бывшего российского партнера с требованием прекратить использование его марки при производстве продукции, пишет издание «Коммерсантъ».
Владельцы бренда Nemiroff намерены признать производство продукции под указанной маркой нарушением прав. Отмечается, что бренд является одним из крупнейших поставщиков водки из Украины, экспорт которой идет более чем в 80 стран. 

Судебное заседание по иску украинской компании назначено на 2 ноября. 

Примечательно, что продажи алкоголя Nemiroff существенно снизились после начала проведения СВО на территории Украины, лицензии были также отозваны в прошлом году. 

Ранее, политолог Миршаймер заявил, что атироссийские рестрикции не дали ожидаемого эффекта. 

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#лицензии
#сво
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В первый день августа утром загруженность дорог Подмосковья составляет 3 балла
01 августа 2023, 09:30

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

Во вторник утром, 1 августа, загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано больше 925 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Ленинградском, Варшавском, Носовихинском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

Сегодня в Подмосковье без осадков. Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра.

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В Приморье за три дня 13 человек пострадали от укусов медуз во время купания
01 августа 2023, 09:18

Фото: istockphoto/Damocean

За три дня в Приморском крае 13 человек попали в больницу после того, как были ужалены медузами во время купания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Возраст пострадавших от 17 до 66 лет. Основные симптомы после укуса медузы — сильные боли в суставах, сухой кашель, передают РИА Новости. Пациенты будут находиться в стационаре и получать медицинскую помощь 3-4 дня, после чего их выпишут домой. Специалисты считают, что для жаркого лета такое количество пострадавших после контакта с медузами является нормальным.

Встречаются смертельно опасные виды медуз, такие как «австралийская оса» и «португальский кораблик», обитающие у берегов Австралии и Индонезии. Содержание яда в их щупальцах достаточно, чтобы убить 60 человек. К счастью, жителям России встреча с ними у родных берегов не грозит.

При укусе медузы ни в коем случае не следует чесать и тереть кожу в месте ожога. От этого яд только проникнет глубже в ткани и неприятные ощущения усилятся. Необходимо полить пораженный участок водой, чтобы смыть хотя бы часть токсичного вещества. К месту ожога можно приложить лед или что-то холодное для снижения болевых ощущений.

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#пациенты
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Дорожники Подмосковья отремонтировали около 10 тысяч дефектов покрытия
01 августа 2023, 09:12

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что за прошлую неделю на региональных и муниципальных дорогах было отремонтировано больше 10 тысяч дефектов дорожного покрытия.

На муниципальной сети отремонтировали около 6,2 тысяч ям, а на региональной — больше 3,6 тысяч, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Одними из самых активных округов по устранению дефектов стали: Пушкинский округ и Щёлково — свыше 340 ям, Домодедово — свыше 320, Воскресенск — порядка 300.

Более 1000 дефектов дорожного покрытия устранили на региональных дорогах в Егорьевске, Шатуре, Воскресенске, Орехово-Зуево, Ликино-Дулёве.

В рамках ямочного ремонта, рабочие устанавливают новые бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки. Обочины дорог продолжают очищать от грязи и мусора.

Дорожные службы региона 1 апреля перешли на летнее содержание. Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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Экстренные службы будут дежурить в местах притяжения жителей Подмосковья до конца лета.

#дорожные службы
#ямочный ремонт
#ямы
#минтранс мо
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На Украине избивают и унижают иностранных инструкторов
РИА Новости: Сотрудники ГУР Украины избили, оскорбили и унизили наемников из Колумбии
01 августа 2023, 05:52

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Колумбийские военные советники, обучающие солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), пожаловались, что сотрудники Главного управления разведки (ГУР) их избивают и унижают. Об этом пишет РИА Новости.
На видео, изначально опубликованном в TikTok и позже разошедшемся в Сети видно, как колумбийские военные говорят по-испански о том, что они избивают их и относятся к ним неуважительно. Один из авторов видео заявляет, что украинцы хуже русских и критикует поведение украинских сотрудников ГУР, которые якобы использовали насилие в отношении колумбийских инструкторов.




В другом видео, снятом на улице, один из колумбийских наемников жалуется на то, что его не уважают и унижают. Он утверждает, что 25 колумбийцев уже погибли на Украине, и вместо благодарности они сталкиваются с унижениями.

Ранее американские наемники, которые сражались на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), поделились своими впечатлениями от боевых действий на украинском фронте. По их словам, условия гораздо хуже, чем в Афганистане и Ираке. Один из собеседников издания также высказал критику касательно уровня подготовки украинских военных. По его словам, среди солдат ВСУ много неопытных добровольцев, которые не знают, что делать после боевых столкновений.

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#украина
#наём
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Аэропорт Внуково закрывался из-за новой атаки беспилотников на Москву
01 августа 2023, 04:17

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Столичный аэропорт Внуково некоторое время был закрыт на прилет и вылет из-за новой атаки беспилотников на столицу. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах Москвы. Самолеты перенаправлялись в другие аэропорты. Например, по данным онлайн-табло, рейс из Дубая был перенаправлен в Домодедово. Сейчас Внуково работает в штатном режиме.
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о сбитых в Подмосковье украинских беспилотниках. Также он сообщил о дроне, которому удалось долететь до одной из башен торгового центра «Москва-Сити». 

Информацию о сбитом средствами противововоздушной обороны беспилотнике в Московской области подтвердил и источник ТАСС в экстренных службах региона. Он отметил, что звуки взрывов также произошли в районе подмосковного Одинцово и в Переделкино в Новой Москве.

Ранее утром 1 августа жители двух городов в Подмосковье — Одинцово и Наро-Фоминска — сообщили о беспилотниках и работе системы противовоздушной обороны (ПВО). Очевидцы сообщали о взрывах в небе и над подмосковным городом Кубинкой. Предварительно, сработала система ПВО. Информации о разрушениях на земле и пострадавших в данный момент нет. Было слышно минимум три взрыва.

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