В Балашихе специалисты начнут работы по проектированию путепровода

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«В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектных и изыскательских работ для строительства путепровода 0+700 км автомобильной дороги Носовихинское шоссе — Черное — Федурново в городском округе Балашиха» — сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.
Завершение работ намечается на 2024 год.
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