В Башкирии неизвестные спилили православный крест

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Крест был установлен в честь погибших священников.
Baza пишет, что крест высотой около 5 м на скале Павловского водохранилища установили в 2011 году. Проект был частным. Крест и площадку установила семья местных жителей, согласовав детали с администрацией.
Недавно крест спилили неизвестные. Последний раз целым крест видели в конце сентября. Площадка, где он стоял, малолюдна. Добраться к нему можно только через воду или тропинками через лес, поэтому вандалы остались незамеченными.
В местных пабликах пишут, что крест могли спилить некие «башкирские националисты», которые нетерпимо относятся к другим религиям и народам.
В деле разбирается полиция, следователи уже удалось собрали несколько улик.
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Недавно крест спилили неизвестные. Последний раз целым крест видели в конце сентября. Площадка, где он стоял, малолюдна. Добраться к нему можно только через воду или тропинками через лес, поэтому вандалы остались незамеченными.
В деле разбирается полиция, следователи уже удалось собрали несколько улик.
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Мария Фирсова