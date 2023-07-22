В Башкирии рыбак обнаружил зуб шерстистого мамонта

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Мужчина во время рыбалки на реке Юрюзань в окрестностях геологического разреза Мечетлино нашёл зуб шерстистого мамонта.
Об этом сообщили в геопарке ЮНЕСКО «Янган-Тау». Житель Башкирии подумал, что нашел камень с симметричным узором. Но палеонтологи определили, что это зуб шерстистого мамонта (Mammuthus primigenius).
Ранее археологи обнаружили в Зарайске при благоустройстве территории вокруг Кремля бивни мамонта возрастом не менее 23 тыс лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Зарайская стоянка находится в самом центре города, к северу от Никольских ворот здешнего Кремля. Установлено, что первые люди поселились там 23 тыс лет назад. Одна из самых любопытных находок Зарайской стоянки – ребро мамонта, на котором древние люди нарисовали трёх мамонтов.
В этом году в Зарайске в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» проходит благоустройство территории вокруг Кремля.
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«Данное открытие отличный пример потенциала исследования палеонтологических находок на территории геопарка и может внести вклад в понимание климатических и экологических условий, которые характеризовали период существования мамонтов», —рассказали специалисты изданию «Башинформ».
Зарайская стоянка находится в самом центре города, к северу от Никольских ворот здешнего Кремля. Установлено, что первые люди поселились там 23 тыс лет назад. Одна из самых любопытных находок Зарайской стоянки – ребро мамонта, на котором древние люди нарисовали трёх мамонтов.
В этом году в Зарайске в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» проходит благоустройство территории вокруг Кремля.
Читайте также:
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Мария Фирсова