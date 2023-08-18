В Башкирии турецкая компания Ozfatihler Crane откроет производство кранов

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Предприятие будет занимать площадь 1–2 тыс. кв. м. В течение нескольких лет площадь комплекса увеличится в несколько раз. Глава Башкирии Радий Хабиров предложил рассмотреть несколько преференциальных площадок, в их число попала территория индустриального парка «Промцентр». Проект получил статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот.
Ранее в Подмосковье построили крупный производственный комплекс по сборке трансформаторных подстанций. Главное управление государственного строительного надзора Московской области провело итоговую проверку производственного комплекса в поселке Фряново в Щелковском городском округе.
Застройщиком объекта выступал ООО «Фряновский завод электротехнических изделий», сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
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