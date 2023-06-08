В Бельгии научились преобразовывать свиную кровь в воду

РИА Новости/Алексей Филиппов
Бельгийская компания Veos разработала технологию, которая позволяет перегнать свиную кровь в питьевую воду
Компания Veos производит белки животного происхождения для пищевой промышленности путём переработки животной крови и коллагена в высококачественный белковый порошок, который используется в пищевых продуктах.
Недавно сотрудники компании сообщили, что они разработали установку, способную превращать свиную кровь в питьевую воду. Инженеры рассказывают, что в процессе кровь будет искусственно сгущаться, а потом её будут сушить в вакууме: из неё будет выделяться водяной пар.
«Он будет конденсироваться, пока не станет водой. Получившаяся вода будет очищена на станции», — сообщается в заявлении.
Данная технология позволит компании откачивать на 40% меньше грунтовых вод для очистки резервуаров.
Ранее сообщалось, что учёные разработали технологию использования ядовитого сорняка в строительстве. Учёные разработали технологию использования борщевика Сосновского для выпуска стройматериалов. Как выяснилось, звуко- и теплоизоляционные свойства таких стройматериалов не уступают традиционным аналогам, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Недавно сотрудники компании сообщили, что они разработали установку, способную превращать свиную кровь в питьевую воду. Инженеры рассказывают, что в процессе кровь будет искусственно сгущаться, а потом её будут сушить в вакууме: из неё будет выделяться водяной пар.
Данная технология позволит компании откачивать на 40% меньше грунтовых вод для очистки резервуаров.
Ранее сообщалось, что учёные разработали технологию использования ядовитого сорняка в строительстве. Учёные разработали технологию использования борщевика Сосновского для выпуска стройматериалов. Как выяснилось, звуко- и теплоизоляционные свойства таких стройматериалов не уступают традиционным аналогам, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Мария Фирсова