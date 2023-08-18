В Белгороде мигрантов с российскими паспортами увезли с рынка в военкомат

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Напомним, ранее первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что в России необходимо повысить призывной возраст для мигрантов до 50 лет для того, чтобы приезжие не могли от неё отклониться. Как отметил парламентарий, соответствующий законопроект уже готовится.
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