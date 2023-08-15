В Белгороде новый тротуар выложили сине-желтой плиткой

Фото: kremlin.ru
«Таких ошибок, конечно, не должно быть, потому что люди болезненно реагируют, и правильно делают. Украина стреляет по нам каждый день, и, конечно, понимаю, что подрядчики не хотят делать плохо, но ошибка очень дорого обходится, и люди начинают переживать там, где, наоборот, должны радоваться», - прокомментировал ситуацию Гладков.
Странную цветовую гамму, выбранную для ремонта пешеходного перехода в центре пострадавшего от налетов ВСУ Белгорода заметили местные жители и стали постить фото в социальных сетях. На это обратил внимание глава региона и поручил мэру города Валентину Демидову пристально следить за всеми работами в Белгороде.
Читайте также:
Гладков: Причиной взрыва в доме в Белгороде была атака БПЛА
Гладков: ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области, один человек погиб
Гладков: человек пострадал при падении неустановленного объекта в селе Колотиловка