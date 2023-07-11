В Белгородской области открылся центр набора на контрактную службу в ВС РФ

Фото: Telegram-канал В. Гладкова
«Работа центра должна облегчить для молодых людей процесс заключения контракта с Министерством обороны. Здесь кандидат может сразу пройти все необходимые тестирования, собеседования, а также задать любые вопросы об условиях несения военной службы», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, идет работа по взаимодействию с системой здравоохранения области. Планируется предоставлять транспорт для кандидатов. Гладков уверен, что это будет гораздо эффективнее, чем открытие медкабинетов.
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