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В Белгородской области открылся центр набора на контрактную службу в ВС РФ

11 июля 2023, 22:42

Фото: Telegram-канал В. Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе на базе отделения ДОСААФ открылся центр набора на контрактную службу в Вооруженные силы Российской Федерации.
«Работа центра должна облегчить для молодых людей процесс заключения контракта с Министерством обороны. Здесь кандидат может сразу пройти все необходимые тестирования, собеседования, а также задать любые вопросы об условиях несения военной службы», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, идет работа по взаимодействию с системой здравоохранения области. Планируется предоставлять транспорт для кандидатов. Гладков уверен, что это будет гораздо эффективнее, чем открытие медкабинетов.


При этом школьники и студенты также могут здесь пройти курсы по начальной военной подготовке. Для э центре установлены современные тренажеры, на которых можно научиться управлять танком, БТР или дроном.

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#Белгородская область
#Вячеслав Гладков
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Подмосковные росгвардейцы изъяли за нарушения свыше 2 тыс единиц оружия
11 июля 2023, 22:54

Фото: пресс-служба Росгвардии

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы с начала года проверили более 21 тыс владельцев гражданского огнестрельного оружия, у которых находятся более 350 тыс его единиц. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области по итогам работы за первое полугодие текущего года.
В ведомстве уточнили, что за это время составлено более 4 тыс административных протоколов, изъято свыше 2 тыс единиц оружия, аннулировано около 500 лицензий и разрешений. Граждане и юрлица добровольно сдали порядка 3 тыс единиц оружия.

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#Росгвардия Московской области
#оружие
#нарушения
#изъятие. безопасность
#Московская область
#Подмосковье
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В Московской области за полгода благоустроили четыре лесных родника
11 июля 2023, 22:11

Фото: Комлесхоз МО

В Подмосковье за первое полугодие текущего года благоустроили четыре родника. Такие данные привели в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
Эти родники расположены на территории Ступинского и Сергиево-Посадского лесничеств. Для благоустройства подмосковные лесничие используют валежную древесину, камни и другие подручные природные материалы.
 
Лесные родники – места притяжения жителей Подмосковья и гостей региона. Сотрудники лесной охраны постоянно следят за состоянием природных источников и поддерживают их в порядке и чистоте.
Всего в лесном фонде Московской области специалисты лесного хозяйства поддерживают в надлежащем состоянии 77 родников. 

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#Комлесхоз МО
#леса
#родники
#лесничие
#благоустройство
#Московская область
#Подмосковье
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Подмосковный омбудсмен Фаевская помогла с лекарствами беженцам из Донбасса
11 июля 2023, 21:52

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла жителям пункта временного размещения в Коломне с лекарствами. ПВР находится в Детском доме отдыха «Непецино», там размещены беженцы из Донецкой и Луганской народных республик, сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
«В одну из поездок во время общения выяснилось, что людям нужны определённые лекарства. Вместе с региональным Минздравом и Центром помощи детям и их родителям «Всем миром» мы организовали доставку необходимых препаратов», – рассказала Фаевская. 
Так, Виктория с маленькой дочерью Машей приехала из донецкой Макеевки. По словам женщины, они пришли за пробиотиками для дочери, так как недавно та завершила лечение антибиотиками. 
Пенсионерка Татьяна из Ясиноватой – гипертоник. Она получила лекарства, которые принимает систематически.
 
Люди получили гипотензивные, противовоспалительные и антигистаминные препараты, поскольку летом это особенно актуально. У многих аллергия на травы, фрукты, укусы насекомых и многое другое. Некоторым были необходимы венотонические средства.

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#уполномоченный по правам человека в МО
#Ирина Фаевская
#омбудсмен
#лекарства
#ПВР
#беженцы
#ДНР
#Донбасс
#Московская область
#Подмосковье
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Законопроект о продлении майских праздников был отклонен правительством РФ
11 июля 2023, 19:54

Фото: iStock/Madhourse

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала идею удлинения майских выходных за счёт сокращения новогодних праздников. Об этом сообщает ТАСС.
Законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции «Новые люди» 5 апреля, объясняя свою идею тем, что регионы могут устанавливать дополнительные выходные дни в мае, но не пользуются имеющейся возможностью. 

"Предлагаемые законопроектом положения не соответствуют цели обеспечения рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней, а их реализация не будет способствовать эффективной организации производственных процессов, что может привести к увеличению финансовой нагрузки на работодателей, производящих оплату труда работников в указанные дни в повышенном размере», – указано в документе.

Законопроект был отклонён, поскольку его реализация приведёт к негативным последствиям, в частности к увеличению финансовой нагрузки на работодателей. Кроме того, настоящий порядок распределения выходных дней создан с учётом интересов граждан и работодателей, а также на основании мнения профсоюзов. 

«Вместе с тем в мае школьники заканчивают учебный год и активно готовятся либо к ежегодной аттестации для перевода в следующий класс, либо к выпускным экзаменам, в связи с чем продолжительный отдых в указанном месяце может помешать учебному процессу. Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», – подчеркнули в правительстве. 

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#законопроект
#правительствоРФ
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Милонов: «Те люди, которые хотят поменять пол – должны быть излечены»
11 июля 2023, 19:24

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказал мнение о том, что люди, желающие сменить пол, не здоровы психически, соответственно, они должны пройти лечение.
«Те люди, которые хотят поменять пол – должны быть излечены. Человек, который хочет сменить пол – психически не здоров, и никак по-другому к нему относиться нельзя», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.

Кроме того, по мнению парламентария, человек, искренне считающий себя лицом противоположного пола, является социально опасным.

До этого, Виталий Милонов выступал с инициативой о внедрении обязательной установки в российских аптеках стендов с информацией о профилактике наркомании. Кроме того, на таких стендах парламентарий предложил размещать контакты специализированных лечебных заведений.

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#общество
#депутат
#Виталий Милонов
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Работники «Мособлпожспас» спасли 83-летнюю пенсионерку, заблудившуюся в лесу
11 июля 2023, 18:23

Фото: istockphoto / dolgachov

Работники Мособлпожспаса вывели из леса пожилую женщину, которая заблудилась во время сбора грибов. Инцидент произошёл 10 июля в городском округе Егорьевск.

Пенсионерка позвонила в единую службу экстренных вызовов «Система-112» и сообщила, что во время сбора грибов заблудилась в лесном массиве рядом с деревней Песье и не в силах найти обратную дорогу. К ней на помощь выехали работники 284-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас», сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного контрольного управления Московской области.

«Прибыв в район поиска, работники противопожарно-спасательной службы начали прочесывать лес, подавая звуковые сигналы и работая на отклик. У пенсионерки оказался с собой сотовый телефон. Это позволило спасателям поддерживать связь с престарелой женщиной и координировать совместные действия. Работникам подразделения понадобился час, чтобы найти и вывести „потеряшку“ из леса. Уставшую пенсионерку специалисты передали родственникам. В медицинской помощи любительница грибов не нуждалась», — сообщила заместитель начальника части Мария Туманова.

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В поисковом отряде «ЛизаАлерт» раскрыли план действий для тех, кто потерялся в лесу. 

Система-112 Московской области помогает в поиске потерявшихся в лесу.
#Мособлпожспас
#спасение
#пенсионерка
#лес
#Система-112
#служба спасения
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Спецпредставитель главы МИД РФ Аскальдович потребовал защитить УПЦ
11 июля 2023, 18:09

Фото: iStock/Ivan Nakonechnyy

Необходимо фиксировать преступления киевских властей касательно православия и Украинской православной церкви (УПЦ). С таким предложением выступил спецпредставитель министра иностранных дел России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания МИД РФ Геннадий Аскальдович.
Он предлагает организовать мероприятия для оценки ситуации, сложившейся вокруг Киево-Печерской лавры, в которой совершается захват помещений Минкультом Украины и вооружёнными агрессивными полицейскими. Также Аскальдович надеется на содействие в решении сложившейся проблемы международных организаций. 

В первую очередь, по мнению спецпредставителя, этой ситуацией должны заинтересоваться Совет Европы и ОБСЕ, которые пока что уходят от обсуждения этого вопроса. 

Ранее сообщалось, что утром 11 июля вооружённые полицейские вместе с комиссией Минкульута захватили 54-й и 58-й корпусы Киево-Печерской лавры. 

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#МИД
#УПЦ
#Украина
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В детские сады Долгопрудного поступят новые комплекты белья
11 июля 2023, 17:38

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный

В детские сады Долгопрудного будут поставлены порядка 16 тысяч комплектов белья с символикой города по поручению главы муниципалитета Владислава Юдина.
Рисунки на комплектах детского белья разрабатывались специально для воспитанников долгопрудненских детских садов, на них изобразили сказочных героев и дирижабли, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.
«Белье поступит во все дошкольные учреждения города», — сообщила заместитель начальника городского Управления образования Ольга Давликанова.
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В Долгопрудном в этом году 94 выпускника закончили школу с золотыми медалями.

В детском лагере Долгопрудного провели день пожарной безопасности.

Глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин обратился к жителям с отчётом о работе за год. Мероприятие состоялось в ДК «Вперёд».
#Долгопрудный
#Владислав Юдин
#детский сад
#постельное белье
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Бурильщики и токари стали самыми высокооплачиваемыми профессиями этого лета
11 июля 2023, 17:25

Фото: istockphoto.com/Alexey Zakirov

Согласно данным «Авито. Работы», самыми высокооплачиваемыми профессиями этого лета в России стали бурильщики и токари, а также автомаляры и промышленные альпинисты.
«В среднем по стране самую большую зарплату среди рабочих профессий летом предлагают бурильщикам (93 145 руб.), токарям (91 173 руб.), автомалярам (88 848 руб.), промышленным альпинистам (87 523 руб.)», — приводят NEWS.ru комментарий «Авито. Работы».

При этом, среди офисных профессий в топ по заработным платам этим летом вошли риелторы, финансисты, программисты и врачи.

В среднем российские работодатели предлагают зарплату в размере 55 045 рублей.

Исследователи «Авито.Работа» провели опрос среди работающих россиян и выяснили, что на июнь 2023 года только у 39% есть сокращенный рабочий день по пятницам. Так, у 60% работающих по стандартному графику 5/2 россиян пятница — стандартный по продолжительности рабочий день. Опрошены были сотрудники компаний из разных городов.

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#работа
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Подмосковье ищет медработников