В Белгородской области власти не станут полностью восстанавливать дорогие особняки

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Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что Белгородские власти не будут выделять средства на восстановление пострадавших при обстрелах домов состоятельных жителей.
Гладков пояснил, что домовладения с бассейнами, дорогими автомобилями и аквариумами, регион не сможет восстановить в полном объеме. Глава области отметил, что кровля и окна разрушенных от обстрелов домов, будут восстановлены в полном объеме. По его словам, помочь людям, которые имеют доход ниже среднего и средний, необходимо помочь прежде всего.
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