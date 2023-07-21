В Белгородской области задержан бывший вице-губернатор региона Константин Полежаев

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В Белгородской области правоохранительные органы задержали бывшего вице-губернатор региона Константина Полежаева, который отвечал за ЖКХ.
По информации портала, чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
В настоящее время правоохранители выясняют подробности преступной деятельности экс-губернатора.
Прежде, сообщалось о задержании гендиректора «Бюджетных и финансовых технологий» Моносова, по подозрению в даче взятки.
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В настоящее время правоохранители выясняют подробности преступной деятельности экс-губернатора.
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