В Белом доме объяснили агрессивность собаки Байдена

Фото: РИА Новости/Стрингер
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга объяснила агрессивность собаки американского лидера Джо Байдена по кличке Коммандер, покусавшей накануне несколько сотрудников Секретной службы США. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на соответствующую трансляцию на YouTube.
Она отметила, что для всех пребывание в Белом доме является уникальным, стрессовым опытом.
Пресс-секретарь добавила, что подобные инциденты относятся к производственным травмам. Президентская чета работает над тем, чтобы ситуация для всех стала лучше.
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«Так что вы можете себе представить, каково приходится семейному питомцу», — цитирует издание слова Жан-Пьер.
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Диана Аванесян