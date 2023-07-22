В Белоруссии на месте базирования ЧВК «Вагнер» зарегистрировано юридическое лицо

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В Белоруссии зарегистрировано юридическое лицо с названием «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», которое имеет статус общества с ограниченной ответственностью.
Юридический адрес компании находится в деревне, где, по данным СМИ, расположен лагерь группы «Вагнер», а именно на улице Восточной, дом 2а в деревне Цель, расположенной в Осиповичском районе Могилевской области.
Информация появилась в госреестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Белоруссии. Их этих данных следует, что «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» зарегистрировали 19 июля. Основной вид деятельности компании - управление недвижимостью.
По данным местных СМИ, 100% владельцем компании является российская организация «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», а руководит ей Евгений Пригожин.
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Информация появилась в госреестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Белоруссии. Их этих данных следует, что «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» зарегистрировали 19 июля. Основной вид деятельности компании - управление недвижимостью.
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Мария Фирсова