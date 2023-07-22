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В Белоруссии на месте базирования ЧВК «Вагнер» зарегистрировано юридическое лицо

22 июля 2023, 15:13

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

В Белоруссии зарегистрировано юридическое лицо с названием «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», которое имеет статус общества с ограниченной ответственностью.
Юридический адрес компании находится в деревне, где, по данным СМИ, расположен лагерь группы «Вагнер», а именно на улице Восточной, дом 2а в деревне Цель, расположенной в Осиповичском районе Могилевской области.

Информация появилась в госреестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Белоруссии. Их этих данных следует, что «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» зарегистрировали 19 июля. Основной вид деятельности компании - управление недвижимостью.


По данным местных СМИ, 100% владельцем компании является российская организация «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», а руководит ей Евгений Пригожин.

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#Пригожин
#ЧВК "Вагнер"
#Вагнер
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Участнику СВО из Химок передали рисунки воспитанников детского сада
22 июля 2023, 15:03

Фото: Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

Заместитель главы Химок Денис Юрков вручил участнику спецоперации Анатолию К. благодарственное письмо и рисунки воспитанников детского сада.
Отмечается, что военнослужащий прибыл домой на время своего отпуска и посетил парк Толстого, где вместе с супругой прокатился на новом колесе обозрения.

Анатолий К. в числе первых хотел вступить в ряды участников СВО, однако службу пришлось отложить из-за рождения дочери. Участник СВО сообщил, что отсутствовал дома 9 месяцев, из которых 2,5 находился на учениях вместе с другими военнослужащими.

В рамках акции «Письмо солдату» воспитанники дошкольных учреждений в Химках готовят для участников СВО рисунки и послания. Маленькие химчане желают военнослужащим быстрее вернуться домой с победой.

В Химках продолжается набор добровольцев для заключения контракта с Минобороны РФ. На службу приглашают граждан старше 19 лет, которые не имеют противопоказаний по состоянию здоровья. 

Для военных по контракту предусмотрена единовременная выплата в размере 600 тысяч рублей. Кроме того, во время обучения в полевых лагерях выплачивается довольствие до 80 тысяч рублей, а при выполнении задач в зоне специальной военной операции ежемесячная зарплата составляет 200 тысяч рублей. Также участникам СВО выдается удостоверение участника боевых действий, который включает в себя полный пакет льгот – коммунальные, налоговые, медицинские, а также ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии. Подробная информация размещена на сайте: https://контрактмо.рф/. Также можно обратиться в военкомат городского округа Химки по адресу: проспект Мира,11 или позвонить по номеру 8 (495) 575-87-96

Ранее по поручению губернатора Андрея Воробьёва в Балашихе был открыт пункт отбора на военную службу по контракту. В едином центре кандидаты из Московской области и других регионов России могут подать заявление, пройти медицинское обследование, получить необходимые консультации, а также пройти военную подготовку. Потенциальным контрактникам предоставляют трехразовое питание и проживание. В центре оборудованы учебные классы, спортзал, уличный спортивный городок. Заключить контракт о прохождении воинской службы могут жители любого региона страны.

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#Химки
#СВО
#Армия России
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Балицкий: военкор Журавлев погиб при обстреле ВСУ гражданской машины
22 июля 2023, 14:42

Фото: сайт Кремля

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем телеграм-канале, что военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле со стороны украиснких войск гражданской машины, которая следовала из Васильевки в село Владимировка.
Балицкий выразил соболезнования родным и близким погибшего военкора.

«Молодой талантливый парень с первого дня говорил правду, освещал истинную жизнь Запорожской области, не оставался в стороне, если нужна была помощь мирным жителям», — написал врио губернатора.

Напомним, ранее военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле ВСУ в зоне специальной военной операции. Ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Украинские войска обстреляли район населенного пункта Пятихатки, где под огонь попала группа журналистов. По предварительной информации, ранения также получил журналист «Известий».

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#Балицкий
#военкор
#ВСУ
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Воробьёв поздравил всех причастных с днем рождения ОЭЗ
22 июля 2023, 13:28

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

22 июля исполняется 18 лет новому формату промышленности и производства — особым экономическим зонам (ОЭЗ). Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своем телеграм-канале.
Сегодня Подмосковье — лидер по числу ОЭЗ в России. В Московской области находится пять ОЭЗ: три промышленно-производственного типа «Кашира», «Максимиха» в Домодедове и «Ступино Квадрат» и два технико-внедренческого типа «Исток» во Фрязине и «Дубна».

Андрей Воробьёв поздравил резидентов, инвесторов и работников с этим особенным днем.

«Мы вместе много добились», — пишет Воробьёв.

Сообщается, что за все время работы ОЭЗ в регионе резиденты создали 9 тыс. рабочих мест, инвестиции составили 131,5 млрд, а налоговые отчисления — 33 млрд рублей.

Воробьёв отметил, что ОЭЗ — это драйверы промышленного и технологического развития, где создаются комфортные условия для производителей. Он также подчеркнул, что в этом помогает: готовая инфраструктура, управляющие компании, решающие хозяйственные вопросы резидентов и особый налоговый режим.

Губернатор дополнил, что каждый 5 резидент ОЭЗ в России — это резидент областных ОЭЗ. В прошлом году присоединились16 новых инвесторов, 4 из них уже запустили производство.

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#Воробьёв
#ОЭЗ
#Подмосковье
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Минобрнауки в 2025 году планирует начать обучение 40 тысяч студентов в сфере беспилотных систем
22 июля 2023, 11:27

Фото: iStock/aapsky

В планах Минобрнауки РФ в 2025 году начать обучение около 40 тысяч студентов в сфере беспилотных авиационных систем (БАС), в 2030 году - около 180 тысяч человек.
РИА Новости пишет, что образовательные модули в рамках проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» будут разрабатываться каждый год.
 
В данный момент в России сформировано единое учебно-образовательное пространство подготовки специалистов в сфере БАС. Вузы вправе разрабатывать образовательные программы, которые соответствуют запросам рынка труда, конкретных работодателей.
 
Также зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин сообщал, что школьники с 1 сентября будут изучать основы применения БПЛА на уроках начальной военной подготовки.

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#вузы
#студенты
#беспилотники
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На Украине могут обвинить в коррупции еще четверых судей Верховного суда
22 июля 2023, 11:09

Фото: iStock/Atstock Productions

Еще четверым судьям Верховного суда Украины могут предъявить обвинения в коррупции. Об этом глава специализированной антикоррупционной прокуратуры страны Александр Клименко сообщил изданию «Зеркало недели».
Речь идет о взяточничестве в рамках уголовного дела в отношении бывшего главы Верховного суда Украины Всеволода Князева.

Как утверждает Клименко, антикоррупционная прокуратура подробно исследует все контакты и связи Князева.

Отмечается, что факт существования теневого бэк-офиса при Верховном суде был зарегистрирован в ноябре прошлого года.

Напомним, ранее главу Верховного суда Украины Князева задержали за взятку в размере 2,7 миллиона долларов. Князев был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Кроме того, у еще 18 судей Верховного суда Украины проходили обыски. Взятку Князев мог получить от миллиардера Константина Жеваго, который объявлен в международный розыск.

 
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#коррупция
#Украина
#суд
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Названа предварительная причина смерти 40-летнего главы «ИКС-Холдинга» Черепенникова
22 июля 2023, 11:04

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Возможной причиной смерти главы «ИКС-Холдинга» Антона Черепенникова стала остановка сердца.
Предварительной причиной смерти главы «ИКС-Холдинга» Антона Черепенникова называют остановку сердца. Такую информацию опубликовали в Telegram-канале компании.

Ранее сообщалось о смерти 40-летнего  глава «ИКС Холдинга» Антона Черепенникова в Telegram-канале компании.

«С большой печалью сообщаем, что 22 июля, в субботу, в возрасте 40 лет ушёл из жизни глава «ИКС Холдинга», известный российский технологический предприниматель Антон Андреевич Черепенников», —сказано в пресс-релизе «ИКС Холдинга».
Компания «ИКС Холдинг» была основана в 2018 году и специализировалась на инвестициях, управлении и консолидации на рынке телеком-медиа и технологий.

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#Антон Черепенников
#ИКС Холдинг
#остановка сердца
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На Сахалине пропавший без вести рыбак нашёлся спустя две недели поисков
22 июля 2023, 10:58

Фото:istockphoto/AnnaZhuk

75-летний мужчина один отправился рыбачить на реку Тымь из села Кировское и заблудился в лесу.
ГУ МЧС по региону в Telegram-канале сообщает, что 75-летний пенсионер 7 июля не вернулся домой. Родственники обратились за помощью к спасателям.

2 недели мужчину искали полицейские и сотрудники МЧС, обследовали 20 км береговой полосы и 11 км водной акватории реки, но мужчину так и не нашли.
 
Правоохранители возбудили уголовное дело. Спустя две недели поисков рыбак сам вышел из леса к группе волонтеров и правоохранителей.
 
Мужчину госпитализировали, обстоятельства случившегося устанавливаются.

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#Сахалин
#рыбак
#спасатели
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Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
22 июля 2023, 10:41

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

На Крымскому мосту временно остановлено движение автотранспорта.
Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, а также выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью, которую нужно нейтрализовать.

Об этом он заявил во время выступления на Аспеновском форуме по безопасности.

«Понятно, что это наша цель. А каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована», - заявил Зеленский.
Президент Украины отметил, что одной из целей Киева является возвращение Украины к границам 1991 года и соответственно, возвращение Крыма, который был присоединен к России по итогам референдума.

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#Крымский мост
#автомобильное движение
#Крым
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Скоропостижно скончался 40-летний глава «ИКС Холдинга» Черепенников
22 июля 2023, 10:34

Фото:iStock/SergeyPankratov

Глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников умер в 40 лет.
Умер 40-летний глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.
 
«С большой печалью сообщаем, что 22 июля, в субботу, в возрасте 40 лет ушёл из жизни глава «ИКС Холдинга», известный российский технологический предприниматель Антон Андреевич Черепенников», —сказано в пресс-релизе «ИКС Холдинга».
Причины смерти не раскрываются.
 
Компания «ИКС Холдинг» была основана в 2018 году и специализировалась на инвестициях, управлении и консолидации на рынке телеком-медиа и технологий.

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#Черепенников
#ИКС Холдинг
#компания
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