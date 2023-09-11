В Белоруссии обезвредили три боевые ячейки иностранных спецслужб

Фото: iStock/Semen Salivanchuk
«Три боевые ячейки иностранных спецслужб найдены и обезврежены в Беларуси», - прокомментировали ситуацию на телеканале.
В эфире также анонсировали, что 11 сентября вечером на телеканале выйдет фильм «На побегушках у СБУ», в котором будут раскрыты подробности задержания.
Читайте также:
Польский военный вертолет нарушил белорусскую границу
Белорусский депутат Гайдукевич: Дискриминация россиян в Латвии – это фашизм
Послы из России и Белоруссии вновь будут допущены на церемонию вручения Нобелевской премии