В Белоруссии скоропостижно скончался 46-летний министр транспорта Аврааменко

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Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Аврааменко умер на 47 году жизни
После выпуска из Белорусской государственной политехнической академии Алексей Аврааменко работал в дорожно-строительном управлении и тресте. С 2006 года начал работу в правительстве. С 2013 году занял должность в Министерстве транспорта и коммуникаций. В 2019 году Аврааменко возглавил ведомство.
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