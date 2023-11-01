В Белоруссии SMS приравняют к повестке в военное время

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Белорусские власти хотят закрепить в законодательстве возможность призыва военнообязанных в военкомат по SMS-оповещению в период военного времени. Об этом сообщил начальник генштаба ВС Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич.
Отмечается, что власти Белоруссии планируют на законодательном уровне закрепить возможность вызова военнообязанных в военкомат через SMS.
При этом, в случае объявления в стране военного положения, SMS-оповещения будут приравниваться к официальной повестке из военкомата.
Гулевич отметил, что мобильные операторы должны будут предоставлять данные об абонентах, которые состоят на воинском учёте.
По словам начальника генштаба, рассылка сообщений позволит в кратчайшие сроки донести до всех военнообязанных белорусов информацию о необходимости прийти в военкомат или о том, что в отношении Белоруссии был произведён акт агрессии со стороны другого государства.
Также Гулевич сообщил, что при смене телефонного номера его владелец должен в течение недели уведомить об этом военкомат. Если этого сделано не будет, гражданину выпишут штраф.
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При этом, в случае объявления в стране военного положения, SMS-оповещения будут приравниваться к официальной повестке из военкомата.
По словам начальника генштаба, рассылка сообщений позволит в кратчайшие сроки донести до всех военнообязанных белорусов информацию о необходимости прийти в военкомат или о том, что в отношении Белоруссии был произведён акт агрессии со стороны другого государства.
Также Гулевич сообщил, что при смене телефонного номера его владелец должен в течение недели уведомить об этом военкомат. Если этого сделано не будет, гражданину выпишут штраф.
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Анастасия Чинкова