В Белоруссии стартовали мобилизационные учения

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В Минской области начались ежегодные мобилизационные учения
В Минобороны Белоруссии рассказали, что 21 июня в Минской области стартовали мобилизационные учения, сообщает БелТА.
В ведомстве подчеркнули, что учения проводятся ежегодно. Их основная цель – оценка степени готовности военных комиссариатов, госорганов и организаций к выполнению задач по предназначению
Ранее «Радио 1» сообщало, что белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, как смотрел ролик с подорванным немецким танком Leopard.
В ведомстве подчеркнули, что учения проводятся ежегодно. Их основная цель – оценка степени готовности военных комиссариатов, госорганов и организаций к выполнению задач по предназначению
Евгения Парфентьева