В Белоруссии введена химическая кастрация для педофилов

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В Белоруссии утвержден клинический протокол по применению химической кастрации
В Белоруссии утвердили клинический протокол, содержащий алгоритм лечения педофилии, в том числе применение химической кастрации. Об этом сообщает генпрокуратура
Подготовлены изменения в Уголовный кодекс Белоруссии. Поправки предусматривают в том числе принудительное лечение педофилии.
Минздрав страны учитывал международный опыт при разработке клинических протоколов, пишет «Московский Комсомолец».
Ранее сообщалось, что в Госдуме планируют радикально решить вопрос с педофилией. Документ предлагает вводить гормональные препараты осуждённым по статьям о сексуальном насилии за 6 месяцев до освобождения. Необходимость проведения повторной процедуры будет устанавливать специальная экспертиза.
Подготовлены изменения в Уголовный кодекс Белоруссии. Поправки предусматривают в том числе принудительное лечение педофилии.
Ранее сообщалось, что в Госдуме планируют радикально решить вопрос с педофилией. Документ предлагает вводить гормональные препараты осуждённым по статьям о сексуальном насилии за 6 месяцев до освобождения. Необходимость проведения повторной процедуры будет устанавливать специальная экспертиза.
Мария Фирсова