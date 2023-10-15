В Берлине на домах, где живут евреи, начали рисовать звезду Давида

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Звезду Давида стали рисовать на берлинских домах, где живут евреи. Полиция начала расследование.
Газета The Times of Israel пишет, что несколько евреев, которые живут в Берлине, рассказали, что обнаружили звезду Давида на своих домах или зданиях, рядом с которыми они живут. Полиция усилила безопасность вокруг объектов, которые принадлежат еврейской общине. Евреи, которые обнаружили звезду Давида на своих домах, начали опасаться за свою жизнь и жизнь близких.
Издание уточнило, что во время холокоста нацисты крепили евреям на грудь звезду Давида.
Ранее сообщалось, что операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Газе будет отложена на несколько дней. Цель операции – ликвидация высшей политической и военной иерархии ХАМАС, в том числе лидера движения Яхьи Синвара, а также захват города Газа. Наземная операция Израиля должна стать крупнейшей со времён вторжения в Ливан в 2006 году. В пятницу в сектор Газа проникли разведывательные группы израильской армии, но официально о начале операции ещё не объявляли.
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Издание уточнило, что во время холокоста нацисты крепили евреям на грудь звезду Давида.
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Мария Фирсова