В Берлине потратили €100 тысяч на поиски львицы

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Масштабная операция, которую провели полиция и другие службы Берлина, по поимке дикого животного, которое приняли за львицу, обошлась казне более в €100 тысяч.
Об этом заявил заместитель главы немецкого профсоюза полиции Хайко Теггац.
В операции участвовали вертолеты, дроны и нескольких сотен сотрудников экстренных служб. Теггац подверг критике действия управления по вопросам правопорядка и мэра общины Клайнмахнов, поскольку полиция в своих действиях исходила из представленной местными властями информации.
По словам Теггана, нужно было сначала проверить подлинность изображения, которое предоставили очевидцы.
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«Эта миссия, несомненно, является самым дорогим сафари, которое когда либо происходило в лесах Германии», —прокомментировал он ситуацию изданию Bild.
По словам Теггана, нужно было сначала проверить подлинность изображения, которое предоставили очевидцы.
«Надо было сразу нанимать судебных экспертов, которые сказали бы, большая кошка это или кабан!» —заключил замглавы немецкого профсоюза полиции.Читайте также:
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Мария Фирсова