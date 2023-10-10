В Берлине учитель и школьник подрались из-за палестинского флага

Фото: istockphoto/Waehatman Waedarase
Ученик берлинской гимназии дрался с учителем из-за флага Палестины, принесённого в учебное заведение.
Об этом в социальной сети X пишет полиция Берлина. 14-летний гимназист пришел на школьную площадку в Нойкельне, завернувшись в флаг Палестины.
Учитель попросил убрать флаг, но подросток отказался. 15-летний подросток проявил с ним солидарность. Сначала началась словесная перепалка. 15-летний ученик ударил преподавателя головой. Учитель защищался ударом ладонью в направлении головы. В ответ подросток пнул учителя в живот.
Ранее россияне, которые живут в Израиле, рассказали об «отбитых головорезах» ХАМАС. После нападения ХАМАС на Израиль как минимум тысяча террористов проникли в Израиль и скрываются.
Об этом сообщили те россияне, которые живут в Израиле. Репатриантка Алина Богуевская сообщила, что по стране «спокойно блуждают» террористы.
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Учитель попросил убрать флаг, но подросток отказался. 15-летний подросток проявил с ним солидарность. Сначала началась словесная перепалка. 15-летний ученик ударил преподавателя головой. Учитель защищался ударом ладонью в направлении головы. В ответ подросток пнул учителя в живот.
Об этом сообщили те россияне, которые живут в Израиле. Репатриантка Алина Богуевская сообщила, что по стране «спокойно блуждают» террористы.
«ХАМАС — на 100% отбитые головорезы! Звери, расстреливающие людей на улицах, берущие в заложники детей и пожилых», —говорит репатриантка Наталья Алексеева. По её словам, среди её знакомых нет людей, желающих уехать из страны.Читайте также:
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Мария Фирсова