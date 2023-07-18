В Благовещенске скончался актёр Орловский

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60-летний актёр Александр Орловский, известный по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Азазель», умер.
Тело артиста обнаружили лишь спустя 8 дней в запертой квартире в Благовещенске, сообщает «Царьград».
Александр Орловский родился в городе Губаха, Пермский край. Окончил ЛГИТМиК (Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино). В 2001 году начал служить в театре «АпАРТе», потом в Александринском театре и Театре на Литейном.
Александр Орловский снялся в 39 полнометражных фильмах и сериалах. В 2001 году сыграл в фильме «Агент национальной безопасности», а в 2003 году принял участие в экранизации романа «Азазель». Среди его работ «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны» и «Морские дьяволы».
Последней работой Александра Орловского стал «Марш-бросок: охота на «Охотника» (2014 год).
9 лет назад актер переехал в Благовещенск и с того времени не снимался в кино и не выходил на театральную сцену.
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Александр Орловский родился в городе Губаха, Пермский край. Окончил ЛГИТМиК (Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино). В 2001 году начал служить в театре «АпАРТе», потом в Александринском театре и Театре на Литейном.
Последней работой Александра Орловского стал «Марш-бросок: охота на «Охотника» (2014 год).
9 лет назад актер переехал в Благовещенск и с того времени не снимался в кино и не выходил на театральную сцену.
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Мария Фирсова