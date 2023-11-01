Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Богородске переизбрали главу городского округа

В Богородске переизбрали главу городского округа

01 ноября 2023, 13:36
Фото: администрация Богородского городского округа

Фото: администрация Богородского городского округа

На заседании совета депутатов прошло переизбрание главы городского округа Богородск. Об этом сообщило министерство территориальной политики Московской области.
Заседание состоялось 1 ноября в Богородске.

По итогам собрания совета депутатов Богородского городского округа главой муниципального образования был избран Игорь Сухин. Мужчина был переизбран на новый пятилетний срок.


Кроме этого, Глава был избран в соответствии с действующим законодательством из кандидатов, которые были представлены конкурсной комиссией.

Стоит отметить, что в июле 2018 Игорь Сухин был избран на должность главы единогласным решением Совета депутатов Богородского городского округа.

Читайте также:

Андрей Воробьёв рассказал о кадровых перестановках в Подмосковье

Воробьёв назначил конкурсную комиссию для отбора кандидатов в главы Богородского округа

В Богородском округе провели капремонт 16 медицинских учреждений
#заседание
#мужчина
#богородский городской округ
#подмосковье
#совет депутатов
Читайте нас в
Синоптик Шувалов предрёк перепады температуры в Москве
01 ноября 2023, 13:53

Фото: istockphoto.com/ABGlavin

Синоптика прогностического центра «Метео-ТВ» Александра Ильина заявил, что сегодня, 1 ноября, погода в Москве сохранится ясной и относительно тёплой с температурными значениями 11-13°C, однако уже завтра наступит похолодание.
«Температурный максимум в Москве днем составит 6-8°C. Вероятность осадков так же останется небольшой, но по области могут быть несущественные осадки. Западный ветер по силе достигнет 6-11 м/сек», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» синоптик.

В пятницу, 3 ноября, по словам эксперта, будет облачно, а температура воздуха составит 5-7°C.

Ранее россиянам рассказали, как правильно подготовить огород к холодам. Как передаёт utro.ru, эксперты рекомендуют использовать укрывные материалы – агроткань, которая защищает корни растений, замедляет рост сорняков на грядках, а также пропускает влагу.

Читайте также:

В Волоколамске в конце октября зацвела жимолость

Синоптик Леус спрогнозировал рекордно тёплую ночь на 1 ноября в Москве

Синоптик Позднякова: Среда станет самым тёплым днём в Москве на этой неделе
#огород
#температура
#погода
#москва
#прогноз погоды
Читайте нас в
Более 200 мимических выражений обнаружили у кошек учёные
01 ноября 2023, 13:32

Фото: istockphoto.com/Tanchic

Американские учёные обнаружили у кошек 276 мимических выражений, которые помогают им общаться с людьми и другими животными.
Так, в исследовании приняли участие 50 питомцев из кафе в Лос-Анджелесе. Кошки могли быть как игривыми, так и агрессивными. Как передают argumenti.ru со ссылкой на «Мир 24», 45% «испытуемых» выражали дружелюбие, 37% — недовольство, 18% были неоднозначными. Отмечается, что каждое из этих «настроений» котов включало 26 уникальных движений, связанных с состоянием зрачков, движением ушей, облизыванием носа и др.

Ранее в Сети появилось видео с двумя рыжими милующимися котами. Как передают «Дни.ру», животные на кадрах были настолько увлечены своим общением, что не замечали происходящего вокруг. Кошки вызвали умиление у пользователей интернета.

Читайте также:

В Долгопрудном построили домики для бездомных кошек

К работе на подмосковном заводе кормов привлекли животных-дегустаторов

Американская спортсменка пожертвовала рекордом, чтобы спасти котёнка
#кошки
#животные
#видео
#наука
#эмоции
Читайте нас в
Возбуждено уголовное дело по факту отравления 20 кадетов подмосковного училища
01 ноября 2023, 12:51

Фото: istockphoto/Caiaimage/Martin Barraud

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту отравления 20 учеников кадетского класса училища в подмосковных Луховцах. По сообщению пресс-службы областного Следственного управления СК РФ, причиной стала ротавирусная инфекция.
Следственные органы ГСУ СК РФ по Московской области возбудили уголовное дело по по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление детей в одном из училищ Луховиц, сообщает Агентство городских новостей «Москва»

Уточняется, что вечером 31 октября 20 воспитанников кадетского класса училища, расположенного в селе Дединово Луховицкого района, были госпитализированы в медицинское учреждение с признаками отравления. Луховицкая городская прокуратура инициировала проверку, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства случившегося. По ее результатам при наличии достаточных оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Читайте также:

В Уфе дети отравились на празднике в развлекательном центре

В Рязанской области произошла вспышка норовируса среди школьников

Число госпитализированных детей, отравившихся на фестивале в Перми, достигло 19
#москва
#отравление
#дети
#уголовное прокуратура
#меры
#ск рф
Читайте нас в
В Крыму стремительно снижаются запасы водохранилищ
Запасы крымских водохранилищ снизились до 135 млн кубометров
01 ноября 2023, 12:45

Фото: iStock/VvoeVale

Запасы крымских водохранилищ снижаются из-за засушливой погоды. Об этом сообщают гидрологи крымского гидрометцентра, приводящие данные на начало ноября.
Отмечается, что в октябре в Крыму выпало недостаточное количество осадков для наполнения водоёмов. Это привело к сокращению запасов воды, которые составили 135 млн кубометров, что на 13 млн меньше показателей сентября. 

Согласно данным метеостанции Ай-Петри, недобор осадков составил 47%. В районе деятельности станции Ангарский Перевал недостаток оценивался в 60%.

Гибрологи оценивают сложившуюся ситуацию как неблагоприятную, посокльку большое количество водохранилищ и рек Крыма сильно обмелели. 

Читайте также:

Над Крымским мостом поднялся столб дыма, движение перекрыто

В Севастополе объяснили дым в районе бухты

Сенатор Цеков призвал повышать обороноспособность Крымского моста
#крым
#водохранилище
#вода
#погода
#осадки
Читайте нас в
В Кремле прокомментировали возвращение бизнесмена Фридмана в Россию
01 ноября 2023, 12:36

Фото: сайт Кремля

Российский предприниматель Михаил Фридман сообщил, что переехал в Израиль из Великобритании, но на фоне эскалации палестино-израильского конфликта решил вернуться в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что приезд бизнесмена обратно в Россию не является чем-то необычным.
Представитель Кремля объяснил журналистам, что в возвращении Фридмана нет ничего из ряда вон выходящего, так как он — гражданин России и, как и любой гражданин, вправе уезжать из страны, затем возвращаться и жить в ней. Песков также отметил, что называть Михаила Фридмана олигархом неправильно. Он является предпринимателем, крупным бизнесменом.

Дмитрий Песков также добавил, что есть и другие бизнесмены, рангом поменьше, которые тоже то уезжают, то возвращаются. Это абсолютно нормальный процесс. Граждане России могут ездить по всему миру, но родина у них у всех одна, заключил пресс-секретарь президента.

Читайте также:

«Одно дело – нарушать закон, другое – мораль»: Путин высказался о Фридмане

Фридмана проверят по двум уголовным статьям - госизмена и дискредитация ВС РФ

Песков: Покидающие РФ компании будут уходить на российских условиях
#страны
#дмитрий песков
#бизнесмен
#россия
#израиль
Читайте нас в
Сбербанк устранил сбой в работе мобильного приложения
01 ноября 2023, 12:34

Фото: iStock/Pinkypills

Сбербанк сообщил об устранении сбоя в приложении, с которым столкнулись пользователи старых версий программы. Об этом сообщили в кредитной организации.
Ранее сообщалось, что клиенты Сбербанка жаловались на проблемы с входом в приложение Сбербанка. При открытии всплывала информация о том, что приложение временно не работает. Представитель банка сообщал, что неполадки устраняются.

Позднее в компании отметили, что проводились технические работы, в результате которых пользователи необновлённой версии приложения столкнулись с трудностями. В настоящее время все версии приложения работают в штатном режиме.

Напомним, что 31 октября Сбербанк сообщил по повышении ставки по рублёвым вкладам до 14% годовых. 

Читайте также:

Пользователи Сбербанка пожаловались на сбой в мобильном приложении

Сбербанк повысил ставки по рублёвым вкладам

ВТБ анонсировал повышение ставки по рублёвым вкладам
#сбербанк
#приложения
#сбой
#пользователи
#компании
Читайте нас в
Правозащитник раскрыл, что грозит врачам за навязывание положенных по ОМС услуг
В Лиге защиты пациентов назвали нарушением Конституции навязывание услуг по ОМС
01 ноября 2023, 12:29

Фото: IStock/megaflopp

Четверо из десяти россиян жалуются на навязывание платных услуг, положенных по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ.
Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский рассказал «Радио 1», что нарушение прав россиян в области медицины – распространённая практика в России. По его словам, государство буквально «выдавливает» пациентов в платную систему здравоохранения.
«Медицина – такая сфера, где напугать пациента его диагнозом или несуществующим диагнозом вообще не сложно. В этой ситуации человек может отдать последние деньги, жить-то хочется. Все сделки в медицине и здравоохранении можно признать кабальными, так как они совершаются в момент, когда человек боится, у него нет автономии воли совершения сделки. То есть это с юридической точки зрения получается, что он зависим от организации и не может не заплатить», — сказал Александр Саверский.
Специалист напомнил, что по Конституции РФ вся медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях должна оказываться бесплатно. Однако существование полиса ОМС уже нарушает этот принцип. А за навязывание платных услуг в госучреждениях можно вовсе привлечь к уголовной ответственности.
«Сейчас я нахожусь в переписке с Минздравом, который считает, что у нас стандарты не обязательны к исполнению. А раз не обязательны, то можно делать, что у годно. Это грубейшее нарушение наших прав. Человек, конечно, может сходить в прокуратуру, но больше он в медицинскую организацию эту не придёт нормально. Вообще у нас есть 293 статья – халатность, 125 статья – оставление в опасности. Какие деньги, когда нужно оказать медицинскую помощь?» — заключил Саверский.
Читайте также: 

Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19 

В Минздраве Красноярского края подтвердили вспышку неизвестного заболевания 

Суд арестовал экс-министра здравоохранения Ростовской области
#медицина
#деньги
#помощь
#омс
#нарушение
Читайте нас в
Иностранцы начали покидать сектор Газа через КПП «Рафах»
al Arabiya: свыше 500 иностранцев покинут Газу через КПП «Рафах»
01 ноября 2023, 11:48

Фото: iStock/sanchezgrande

Свыше 500 иностранцев смогут покинуть территорию сектора Газа через КПП «Рафах». Об этом сообщает телеканал al Arabiya.
Отмечается, что свыше 500 обладателей иностранных паспортов смогут попасть в Египет из Газы через КПП «Рафах».

Ранее сообщалось, что эвакуация иностранцев, а также раненых палестинцев и жителей с двойным гражданством застопорилась из-за спорта между Египтом и палестинским движением ХАМАС, которые не могли договориться о размещении представителей ООН. Египетская сторона выступила за то, чтобы эвакуацией занимались именно наблюдатели из Организации. Позднее стало известно, что КПП всё-таки открыли для перемещения людей на территорию Египта. 

Читайте также:

КПП «Рафах» откроют для приёма раненых палестинцев из сектора Газа

Египет открыл КПП «Рафах» для приёма раненых палестинцев и иностранцев

Эвакуация иностранцев из сектора Газа застопорилась из-за спора ХАМАС и Египта
#сектор газа
#эвакуация
#иностранцы
#египет
#конфликт
Читайте нас в
Попавший в ДТП экс-игрок «Амкара» Кочетов скончался в пермской больнице
01 ноября 2023, 10:56

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

Сегодня утром, не приходя в сознание, скончался воспитанник пермской футбольной школы Кирилл Кочетов. Он стал второй жертвой страшной аварии, в которую угодил автомобиль с четырьмя футболистами, ранее выступавшими за «Амкар».
Кириллу был всего 21 год, напоминает пресс-служба пермского клуба. Он, как и его товарищи, был воспитанником пермского «Амкара» и выступал, как и они, за клуб «Уралец ТС» из Нижнего Тагила на правах аренды. 

Вечером, 11 октября, четыре пермских футболиста попали в серьезное ДТП. Машина, в которой они ехали, выехала на встречную полосу. Произошло лобовое столкновение с «ГАЗелью». Воспитанник и бывший футболист «Амкара» Евгений Ситников скончался на месте от тяжелых травм. Кирилл Кочетов впал в кому. Кирилл Мыльников и Денис Федорычев отделались легкими ушибами.

Кочетова на вертолете санитарной авиации доставили в Пермскую центральную областную больницу. Врачи долго боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Футбольные клубы «Амкар» и «Уралец ТС» выразили соболезнования родным и близким скончавшегося футболиста и выразили готовность оказать любую посильную помощь его семье в этот тяжелый момент.

Читайте также:

Российский футболист погиб в ДТП на трассе под Екатеринбургом

ТАСС: В Москве водитель погиб под колёсами собственного автобуса

На Камчатке возбудили уголовное дело после гибели ребенка в ДТП
#дтп
#врачи
#помощь
#столкновение
#жизнь
#клуб
#футболист
#машина
Читайте нас в
Достижения.рф