В Богородске переизбрали главу городского округа

Фото: администрация Богородского городского округа
На заседании совета депутатов прошло переизбрание главы городского округа Богородск. Об этом сообщило министерство территориальной политики Московской области.
Заседание состоялось 1 ноября в Богородске.
По итогам собрания совета депутатов Богородского городского округа главой муниципального образования был избран Игорь Сухин. Мужчина был переизбран на новый пятилетний срок.
Кроме этого, Глава был избран в соответствии с действующим законодательством из кандидатов, которые были представлены конкурсной комиссией.
Стоит отметить, что в июле 2018 Игорь Сухин был избран на должность главы единогласным решением Совета депутатов Богородского городского округа.
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По итогам собрания совета депутатов Богородского городского округа главой муниципального образования был избран Игорь Сухин. Мужчина был переизбран на новый пятилетний срок.
Стоит отметить, что в июле 2018 Игорь Сухин был избран на должность главы единогласным решением Совета депутатов Богородского городского округа.
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Мира Полтева