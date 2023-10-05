В Богородском округе осталось обеспечить жильём последние 127 семей дольщиков

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Число дольщиков, ожидающих свои квартиры в Богородском городском округе, с 2018 года сократилось на 94%. Об этом глава муниципалитета Игорь Сухин доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.
«Сейчас вместе с Фондом защиты прав дольщиков решаем проблемы последних 127 семей. Также по плану у нас идёт переселение из ветхого жилья. В связи со смещением глиссады Чкаловского аэропорта нам пришлось менять участки для строительства домов под переселение. Тем не менее, работа идет, и уже в начале будущего года 23 ветхих и аварийных дома в Старой Купавне будут переселены», – доложил Сухин.Он также передал губернатору благодарность от жителей за обновлённый автобусный состав и рассказал, что в рамках концессионного соглашения по всему округу заменили 20 тыс уличных светильников, которые объединены в единую систему управления.
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Лора Луганская