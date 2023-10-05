В Богородском округе построили и отремонтировали 24 школы и детсада

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Богородском городском округе за пять лет построили и отремонтировали 24 объекта образовательных учреждения. Об этом глава муниципалитета Игорь Сухин доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи. На ней обсудили развитие муниципалитета и подвели итоги работы за пять лет.
«Мы за пять лет и построили, и капитально отремонтировали 24 объекта образования при том, что в Ногинске за 30 лет до 2013 года не ввели ни одной новой школы. Получили более качественное образование. У нас в 2017 году 22 школы были в красной зоне, на сегодняшний день их не просто там нет. У нас из 25 центров образования. 14 из них – в топ-100 Московской области. Это лучший результат в регионе», – рассказал Сухин.Продолжая тему образования, он отметил, что в этом году в округе открыли школу на 1100 мест в микрорайоне Заречье-2, а к 1 сентября – новый корпус школы №1 на 400 мест. Сейчас идёт капитальный ремонт в пяти учебных заведениях.
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