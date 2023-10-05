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В Богородском округе построили и отремонтировали 24 школы и детсада

05 октября 2023, 14:38
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Богородском городском округе за пять лет построили и отремонтировали 24 объекта образовательных учреждения. Об этом глава муниципалитета Игорь Сухин доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи. На ней обсудили развитие муниципалитета и подвели итоги работы за пять лет.
«Мы за пять лет и построили, и капитально отремонтировали 24 объекта образования при том, что в Ногинске за 30 лет до 2013 года не ввели ни одной новой школы. Получили более качественное образование. У нас в 2017 году 22 школы были в красной зоне, на сегодняшний день их не просто там нет. У нас из 25 центров образования. 14 из них – в топ-100 Московской области. Это лучший результат в регионе», – рассказал Сухин.
Продолжая тему образования, он отметил, что в этом году в округе открыли школу на 1100 мест в микрорайоне Заречье-2, а к 1 сентября – новый корпус школы №1 на 400 мест. Сейчас идёт капитальный ремонт в пяти учебных заведениях.


Также в Богородском городском округе начинают реконструкцию средней школы №5, где появится новая пристройка на 550 мест. Открытие запланировано на сентябрь 2025 года.

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#подмосковье
#московская область
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В Богородском округе осталось обеспечить жильём последние 127 семей дольщиков
05 октября 2023, 15:05

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Число дольщиков, ожидающих свои квартиры в Богородском городском округе, с 2018 года сократилось на 94%. Об этом глава муниципалитета Игорь Сухин доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.
«Сейчас вместе с Фондом защиты прав дольщиков решаем проблемы последних 127 семей. Также по плану у нас идёт переселение из ветхого жилья. В связи со смещением глиссады Чкаловского аэропорта нам пришлось менять участки для строительства домов под переселение. Тем не менее, работа идет, и уже в начале будущего года 23 ветхих и аварийных дома в Старой Купавне будут переселены», – доложил Сухин
Он также передал губернатору благодарность от жителей за обновлённый автобусный состав и рассказал, что в рамках концессионного соглашения по всему округу заменили 20 тыс уличных светильников, которые объединены в единую систему управления. 
 
В этом году в Богородском городском округе была открыта трасса М-12 «Восток», которая значительно разгрузила Горьковское шоссе, перетянув на себя транзитные потоки. Другой важный проект – реконструкция 2,7 км Носовихинского шоссе в Электроуглях, проектирование которого начнут в следующем году.

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В Богородском округе построили и отремонтировали 24 школы и детсада
#подмосковье
#московская область
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#жилище
#квартиры
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Депутат ГД Чаплин рассказал дачникам, как сэкономить на электроэнергии
05 октября 2023, 15:01

Фото: iStock/OlyaSolodenko

Депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил дачникам о том, как сэкономить.
«Современный мир постоянно придумывает новшества, чтобы сделать нашу жизнь комфортнее. Одно из таких изобретений - умные лампы. Это просто способ сэкономить на электричестве, так как такая светодиодная лампа потребляет на 75% меньше энергии, а служит в несколько десятков раз дольше обычных ламп»,- рассказал Никита Чаплин «Российской газете».
По данным депутата, умная лампа в среднем служит 25 000 часов. Она может работать несколько лет. По словам Чаплина, система «умный дом» удобна для тех, кто проживает на даче круглогодично.
 
«Можно даже настроить таймер, который будет переходить на режим энергосбережения в «час пик», когда электричество стоит дороже всего», - посоветовал депутат.
Также Чаплин посоветовал покупать технику с энергопотреблением класса «А», использовать двухтарифные счетчики электроэнергии, не ставить холодильник рядом с источником тепла (расход электроэнергии может вырасти в несколько раз). Основатель и генеральный директор компании ГЛАВСНАБ Федор Васильев. Заметил, что «умные» люстры позволяют управлять светом через приложение или голосовые команды,
 
«Например, если у модели много опций, которые вам не нужны, зачем за них переплачивать - можно взять модификацию попроще», - объяснил Васильев.
Ещё один вариант экономии- модель люстры с меньшим количеством рожков, но с большей мощностью ламп. Можно и обычную люстру сделать «умной».
 
«Самый простой способ - заменить обычные лампочки в вашей обычной люстре на «умные2. Сделать простую люстру интеллектуальной можно также используя специальные «умные» розетки и цоколи», - посоветовал Фёдор Васильев.
Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал, в каких случаях владельцы дач обязаны платить налог на бани, сараи, туалеты, а в каких - нет. Собственник земельного участка обязан платить налог за баню, сарай, туалет, другое аналогичное сооружение, если они относятся к хозяйственным постройкам. Главным признаком является наличие прочного фундамента. Он отличает её от схожих построек без фундамента, которые могут легко переноситься. Во втором случае данные сооружения уже не считают объектами капитального строительства и налог не взимается.

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#дача
#дачники
#электричество
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В Богородском округе провели капремонт 16 медицинских учреждений
05 октября 2023, 14:54

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Богородском городском округе к 2025 году построят поликлинику в микрорайоне Заречье в Ногинске на 500 посещений с охватом 30 тыс человек. В планах также - обновление стационара в Старой Купавне и капремонт больницы в Электроуглях. Об этом глава муниципалитета Игорь Сухин доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.
«Мы за последнее время капитально отремонтировали 16 медучреждений, благодаря вашей помощи и помощи Правительства закупили дорогостоящее оборудование. Продолжаем это делать, привлекаем новые кадры. Принимаем участие в ярмарках вакансий – Тверь, Рязань, Москва. Сейчас с Иваново заключили соглашение: пятикурсники у нас будут проходить практику, чтобы в дальнейшем остаться работать. Уже привлекли 72 специалиста, но важно их удержать. Это одна из приоритетных задач, – отметил Сухин
Он добавил, что в следующем году в городском округе запустят посёлок для врачей на 182 участка. Он отметил, что такую инфраструктуру муниципалитет не смог бы осилить без помощи правительства области.
 
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#богородский городской округ
#губернатор
#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
#больницы
#поликлиника
#капремонт
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В России взлетел спрос арендаторов на квартиры-студии
05 октября 2023, 14:38

Фото: istockphoto/Davizro

Интерес россиян к аренде квартир-студий взлетел на 51% за 3 месяца.
В третьем квартале (с июля по сентябрь) нынешнего года россияне кинулись арендовать квартиры-студии. Интерес к данному виду съёмных квартир вырос на 51%, сообщает «Авито Недвижимость», пишет «Лента. Ру».
 
Заметно увеличился спрос и на «однушки» ( 42% за 3 месяца). Далее следуют «двушки» ( 31%) и «трёшки» ( 27%). В целом спрос на долгосрочную аренду жилья в стране вырос на 39%. Студиями стали интересоваться на 27% чаще. При этом в Сочи наметилась отрицательная динамика спроса из-за окончания туристического сезона.
 
За год интерес к долгосрочной аренде увеличился в 24 городах. В топ-5 оказались Новосибирск ( 31%), Иркутск ( 28%), Калининград ( 26 %), Челябинск и Тюмень ( 23%). Также за год выросли и средние арендные ставки. Самый большой рост отмечается в Барнауле ( 50%), Москве и Санкт-Петербурге ( 27%), Калининграде ( 25%).

«Спрос на аренду квартир в крупных российских городах ожидаемо вырос — на III квартал пришлось начало делового и учебного сезона, перед которым люди активнее ищут жилье», —комментирует ситуацию на рынке недвижимости руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.
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#квартиры
#жильё
#аренда
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Нобелевскую премию по литературе получил норвежский драматург Юн Фоссе
05 октября 2023, 14:07

Фото: IStock/rrodrickbeiler

64-летний драматург из Норвегии Юн Фоссе удостоен Нобелевской премии по литературе.
Лауреатом Нобелевской премии по литературе в этом году стал Юн Фоссе «за новаторские пьесы и прозу, которые выражают невыразимое».

Юн Фоссе дебютировал в 1983 романом «Красное, чёрное», а как драматический писатель — пьесой «И мы никогда не расстанемся» (1994).
 
Писатель преподавал литературу, занимался журналистикой. Является автором нескольких стихотворных сборников, книг для детей.

Ранее сообщалось, что обладателями Нобелевской премии по медицине 2024 года стали Каталин Карико (Венгрия) и Дрю Вайсман (США).

Лауреаты удостоены наград за разработку мРНК вакцин против коронавируса COVID-19.Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма посчитал, что открытия ученых в области модификации основ нуклеиновых кислот, позволили разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19.

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#премия
#писатель
#литература
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Глава городского округа Красногорск встретился с семьями военнослужащих СВО
05 октября 2023, 14:02

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

В Красногорске прошла встреча Главы городского округа Дмитрия Владимировича Волкова с семьями военнослужащих СВО.
Стоит отметить, что во время беседы были подняты вопросы о улучшении жилищных условий и материально-техническом обеспечении. Также Волков пообещал помощь с восстановлением наград.

«Каждое касание, личная погруженность, шаг навстречу в решении вопросов глобального и насущного характера – наша совместная задача, и в этом ключе будем работать со всеми семьями наших Героев», - подчеркнул Глава.

Кроме этого, он добавил, что желающие служить по контракту могут подать документы в отделы управления по развитию территорий администрации городского округа Красногорск.

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#красногорск
#помощь
#документы
#сво
#семьи
#подмосковье
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В Подмосковье по просьбам жителей ремонтируют больницы и поликлиники
05 октября 2023, 13:26

Фото: пресс-служба «Единой России»

В Мособлдуме, 5 октября, прошло заседании фракции «Единая Россия» с секретарем регионального отделения Игорем Брынцаловым. Одной из приоритетных задач партии является ремонт объектов здравоохранения, сообщила пресс-служба фракции.


«Реконструкция объектов здравоохранения составляет основу народной программы партии. То есть это прямые наказы жителей Подмосковья. Приоритетная задача для депутатов-членов фракции — продолжить контролировать сроки и качество выполнения работ на этих объектах», — подчеркнул Брынцалов. 


На 2023 год в программу включено 51 одно учреждение, среди которых 2 учреждения в Истре, а также 11 поликлиник в Королеве, Щелкове, Егорьевском, Наро-Фоминском, Жуковском, Солнечногорском, Талдомском, Ленинском и Павлово-Посадском городских округах.


Стоит отметить, что в ближайшее время начнут работу 13 отремонтированных подмосковных стационаров. Также до конца года в Дмитрове возобновит работу медицинский колледж.



Брынцалов отметил, что 116 объектов включены в программу текущего ремонта, а на 2024 год запланирован капитальный ремонт 37 объектов.


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Стали известны самые прибыльные отрасли работы для россиян

Хирургический корпус больницы Реутова отремонтируют до конца года
#реконструкция
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#ремонт
#капитальный ремонт
#больницы
#игорь брынцалов
#подмосковье
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Стали известны самые прибыльные отрасли работы для россиян
Опрос: Самыми прибыльными отраслями работы для россиян стали IT и энергетика
05 октября 2023, 13:15

Фото: istockphoto.com/Deagreez

Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что россияне считают самыми прибыльными отраслями работы IT и энергетику.
Так ответили 65 и 46% опрошенных соответственно.

Далее в рейтинге самых прибыльных областей труда расположились предпринимательство и финансы (29%), строительство (23%), а также нанотехнологии (17%) и робототехника (16%).

Как передаёт RT, в исследовании приняли участие 3,5 тыс. респондентов.

Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что при наличии возможности на один день перевоплотиться в представителя другой специальности россияне выбрали бы профессии пилота, врача и актёра. Отмечается, что вышеперечисленные профессии отметили 7, 6 и 5% соответственно.

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#опрос
#россияне
#профессии
#работа
#доходы
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Депутат Хамзаев предложил выделять предупредительную информацию на продуктах
05 октября 2023, 12:52

Фото: istockphoto.com/Minerva Studio

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой выделить под предупредительную информацию о товаре 50% площади розничной упаковки продуктов питания и напитков.
По мнению парламентария, такая мера призвана усилить безопасность для потребителей, так как далеко не все продукты питания полезны.

«Прошу определить позицию ведомства о внесении изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязанности для производителей продуктов питания и напитков выделять не менее 50% площади упаковки под блок, информирующий покупателя о потенциальных рисках, по примеру существующих стандартов для табачной и алкогольной продукции», — приводит RT текст обращения Хамзаева на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

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