В Богородском округе провели капремонт 16 медицинских учреждений

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Богородском городском округе к 2025 году построят поликлинику в микрорайоне Заречье в Ногинске на 500 посещений с охватом 30 тыс человек. В планах также - обновление стационара в Старой Купавне и капремонт больницы в Электроуглях. Об этом глава муниципалитета Игорь Сухин доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.
«Мы за последнее время капитально отремонтировали 16 медучреждений, благодаря вашей помощи и помощи Правительства закупили дорогостоящее оборудование. Продолжаем это делать, привлекаем новые кадры. Принимаем участие в ярмарках вакансий – Тверь, Рязань, Москва. Сейчас с Иваново заключили соглашение: пятикурсники у нас будут проходить практику, чтобы в дальнейшем остаться работать. Уже привлекли 72 специалиста, но важно их удержать. Это одна из приоритетных задач, – отметил Сухин.Он добавил, что в следующем году в городском округе запустят посёлок для врачей на 182 участка. Он отметил, что такую инфраструктуру муниципалитет не смог бы осилить без помощи правительства области.
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