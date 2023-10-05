В Богородском округе заработали 12 объектов водоснабжения

С 2018 по 2022 годы в Богородском городском округе введено в эксплуатацию 12 объектов водоснабжения. Чистая вода пришла в дома 157 тыс жителей. Об этом в ходе рабочей встречи глава муниципалитета Игорь Сухин доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.
Сейчас идёт строительство станции очистки в микрорайоне Заречье и водовода к деревне Тимохово, которые откроют в этом году. Также в округе реконструируют водозаборный узел в деревне Мамонтово и строят повышающую насосную станцию сети водоснабжения в посёлке Обухово. Оба объекта планируют ввести в следующем году. Охват населения составит 43,5 тыс человек.
Кроме того, по его словам, за 2024-2026 годы реконструируют котельную в микрорайоне Заречный, которая обеспечит теплом 10 тыс человек. Ещё одну котельную с охватом 18 тыс. человек построят в Электроуглях.
В будущем годы появятся новые тепловые сети от посёлка Зелёный до деревни Щемилово, а в 2025-м завершат второй этап капремонта наружных тепловых сетей на ул. Молодёжной в Ногинске, в микрорайоне Ногинск-9 в селе Стромынь, в микрорайоне Фабрики в деревни Большое Буньково и в посёлке Демонстрационный.
Также на 2024-2025 оды запланирован капремонт наружных водопроводных сетей и сети холодного водоснабжения в деревне Большое Буньково (6 тыс. человек), водопроводных сетей в Ногинске и Электроуглях (более 51 тыс человек), строительство блочно-модульной котельной и капремонт теплосетей в Ногинске (3 тыс человек).
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«У нас большие планы, мы участвуем в госпрограмме. Поэтому рассчитываем в ближайшие два года решить вопрос с чистой водой в большинстве частей нашего округа, а он достаточно большой и разрозненный в инженерном плане», – подчеркнул Сухин.
В будущем годы появятся новые тепловые сети от посёлка Зелёный до деревни Щемилово, а в 2025-м завершат второй этап капремонта наружных тепловых сетей на ул. Молодёжной в Ногинске, в микрорайоне Ногинск-9 в селе Стромынь, в микрорайоне Фабрики в деревни Большое Буньково и в посёлке Демонстрационный.
Также на 2024-2025 оды запланирован капремонт наружных водопроводных сетей и сети холодного водоснабжения в деревне Большое Буньково (6 тыс. человек), водопроводных сетей в Ногинске и Электроуглях (более 51 тыс человек), строительство блочно-модульной котельной и капремонт теплосетей в Ногинске (3 тыс человек).
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Лора Луганская