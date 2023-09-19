В Богородском завершили благоустройство Глуховского парка

Фото: Минблаго МО
В Глуховском парке Богородского городского округа завершили благоустройство детской игровой зоны. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Министерства благоустройства.
На площадке установленные все игровые элементы, соответствующие требованиям безопасности. Общая площадь зоны отдыха в парке – 3 тыс кв м, детской игровой зоны – 360 «квадратов».
Для поддержания чистоты и заботы об экологии на территории зоны отдыха установлен контейнер для раздельного сбора мусора. Дополнительно проведено масштабное озеленение.
Площадка уже открыта для гостей парка. В ближайшее время будет названа дата торжественного открытия.
Как уточнили в министерстве, в этом году будет обустроено семь больших зон отдыха в парках. Зона отдыха в Глуховском парке – одна из них.
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Для поддержания чистоты и заботы об экологии на территории зоны отдыха установлен контейнер для раздельного сбора мусора. Дополнительно проведено масштабное озеленение.
Как уточнили в министерстве, в этом году будет обустроено семь больших зон отдыха в парках. Зона отдыха в Глуховском парке – одна из них.
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Лора Луганская