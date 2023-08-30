В Болгарии арестовали связанного с Пригожиным бизнесмена

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По информации следственных органов страны, фигурант состоял в связи с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Сторона обвинения предоставила доказательства его активной переписки с Пригожиным и другими гражданами РФ. Также отмечается, что Божков вел общий бизнес с руководителем ЧВК и владел 51% акций компании в Крыму.
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