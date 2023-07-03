В больницах России хотят создать зоны доставки для онлайн-покупок

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Депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой создать в российских больницах зоны передачи пациентам товаров службами доставки онлайн-покупок.
Парламентарий пояснил, что в настоящее время такие зоны во многих медучреждениях отсутствуют, и проходящим в стационаре пациентам приходиться спускаться ха онлайн-доставками, которые стали очень популярны в последнее время среди граждан, или даже за пределы больницы, что совершенно неудобно, а иногда даже небезопасно.
Кроме того, ЛДПР в Госдуме подготовит законопроект о запрете родственникам чиновников на выезд в недружественные страны.
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«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности создания при медорганизациях, оказывающих стационарное лечение, специальных зон передачи заказанных онлайн-товаров с целью обеспечения порядка и санитарных норм взаимодействия пациентов со службами доставки», — приводит RT обращение парламентария на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.
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Мелисса Тимофеева