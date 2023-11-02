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В большинстве российских компаниях есть сотрудники, работающие сверхурочно

02 ноября 2023, 14:49
Фото: istockphoto.com/Oleksii Didok

Фото: istockphoto.com/Oleksii Didok

Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что в 60% российских компаний есть сотрудники, работающие сверхурочно.
При этом, в таких компаниях работникам за дополнительную нагрузку либо доплачивают, либо дают дополнительный выходной день, либо повышают зарплату.

59% компаний отметили, что основной причиной сверхурочной работы является нехватка рук.


Как передаёт RT, 34% организаций отметили, что у них нет сотрудников, работающих сверхурочно, а в 6% компаний заявили, что достоверно не обладают соответствующей информацией.

Ранее опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показал, что россияне считают самой лёгкой для трудоустройства профессию курьера. Так ответили 57% опрошенных. В топ самых лёгких для входа профессий вошли охранник (49%) и грузчик (40%).

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#работа
#опрос
#россияне
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Путин взялся за блокировку сайтов, которые поддерживают ВСУ
Путин подписал закон о быстрой блокировке сайтов, собирающих деньги для ВСУ
02 ноября 2023, 14:34

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет быстро блокировать сайты, собирающие средства для помощи Вооруженным силам Украины. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» вносятся поправки, которые расширят полномочия генпрокурора России и его заместителей по обращениям в Роскомнадзор для оперативной блокировки таких публикаций.

За оказание финансовой помощи иностранному государству, которая влечет вред безопасности РФ, согласно российскому законодательству, предусматривается наказание по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Кроме того, по закону будут блокироваться сайты с информацией о пожертвовании на религиозные обряды, если организация не имеет на это права.

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#президент
#закон
#наказание
#роскомнадзор
#поправки
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Синоптик Вильфанд предупредил об экстремальной зиме
02 ноября 2023, 14:31

Фото: istockphoto/encrier

Этой зимой жителей России ждут экстремальные температурные перепады.
Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС. Но в целом зима ожидается теплой. 

«Температурный фон, не только в Москве, но и на европейской территории, азиатской части, в основном будет около и выше нормы. Но экстремальные значения будут наблюдаться», — рассказал синоптик. 
По словам Вильфанда, в столице часто будут чередоваться периоды оттепели и морозов до 15-20 градусов.

Ранее сообщалось, что на всей территории России сложится сложная погодная ситуация на ноябрьских праздниках. Об этом на пресс-конференции в МИЦ «Известия» сообщил Роман Вильфанд.

В Центральной части России пройдут сильные дожди, ожидается гроза и усиление ветра до 20 м/с.

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#синоптики
#россия
#погода
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Милонов предложил учредить в России День участника СВО
02 ноября 2023, 14:25

Фото: istockphoto.com/Aleksandr Golubev

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой учредить в России специальный праздник — День участника специальной военной операции на Украине.
Он отметил, что в России отмечаются профессиональные праздники различных родов войск, и праздник участников СВО также не должен стать здесь исключением.

«Прошу рассмотреть возможность учреждения нового государственного памятного дня — профессионального праздника День участника специальной военной операции на Украине», — приводит RT текст обращения Милонова на имя председателя правительства России Михаила Мишустина.

Вчера, 1 ноября, отмечали свой профессиональный праздник те, кто обеспечивает исполнение решений суда и поддерживает порядок во время заседаний. Редакция «Радио 1» рассказала, как отмечают День судебного пристава, когда появился праздник, и что подарить специалистам этой области.

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#праздник
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#россияне
#сво
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45 тысяч подмосковных льготников получили новые социальные выплаты
02 ноября 2023, 14:11

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Подмосковье около 45 тысяч льготников получили выплаты. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
С лета 2023 года начали действовать новые меры поддержки льготного населения.

«Свыше 30 тыс. пенсионеров с низкими доходами получили доплату к пенсии - до 18 тыс. рублей. Кроме того, стараемся дополнительно поддерживать семьи, где есть дети с самыми сложными диагнозами, нуждающиеся в постоянном уходе. Выплату, которая теперь составляет 18 тыс. рублей, ежемесячно получают 600 ребятишек», - подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Также он  отметил, что перед началом учебного года многодетные семьи с низкими доходами получили выплату на форму 10 тысяч. Изменения коснулись 13,5 тыс. школьников.

Стоит отметить, что забота о детях, старшем поколении и людях с особенностями здоровья  является важнейшим направлением в работе Подмосковья.

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Бочкарев рассказал о готовности учебного корпуса в Раменках
02 ноября 2023, 14:03

Фото: istockphoto.com/ilkercelik

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что новый учебный корпус в районе Раменки готов на 55%.
Отмечается, что новый комплекс будет включать в себя дошкольное и школьное отделения.

«Мы следим за тем, чтобы жилые кварталы во всех округах развивались гармонично и комплексно. Для этого инвесторы и город возводят новые объекты социальной инфраструктуры. В Раменках строится новый учебный комплекс с дошкольным отделением, готовность здания составляет 55%», – приводит АГН «Москва» слова Бочкарева.

Также он отметил, что большим спросом среди граждан пользуется недвижимость в Новой Москве.

«За девять месяцев этого года тройка столичных округов с наибольшим числом сделок выглядит следующим образом: на первом месте — Троицкий и Новомосковский округа с 24% сделок, второе место занимает Северный округ, где оформлено 13%, а третьим идёт Западный округ, на который пришлось 12,3% сделок в новостройках», — приводит utro.ru слова Бочкарева.

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#подмосковье
#москва
#комплекс
#недвижимость
#строительство
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Подмосковье приняло участие во всероссийском фестивале «Зодчество»
02 ноября 2023, 13:49

Фото: пресс-служба Мособлархитеркутры

На фестивале «Зодчество» Московская область показала свою методологию преобразования городских территорий.
С 31 октября по 2 ноября в Гостином дворе в Москве проходит ежегодный фестиваль «Зодчество». Он собирает представителей архитектурного сообщества со всей страны, чтобы показать градостроительные тренды в разных регионах страны. Московская область в этом году сделала акцент на проектах перезагрузки городских пространств. Как известно, Подмосковье — один из первых регионов, который запустил программу реновации через механизмы комплексного развития территорий. 
 
На стенде Подмосковья можно будет познакомиться не только с этапами запуска этой программы и работы с градорегулирующей документацией, которая обеспечивает качество исполнения и экономическую привлекательность проекта, но и с первыми результатами. 
 
«Ключевым в нашем стенде является макет застройки, поэтому мы избегали ярко-кричащих оттенков для того, чтобы макет оставался самым главным. А вот подача из кубиков символизирует этап проработки первичного макетирования мастер-планирования до старта проекта», - рассказала Александра Кузьмина первый заместитель руководителя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. 
 
Фото: пресс-служба Мособлархитеркутры 

Отдельное место на стенде заняла мультимедийная инсталляция «Город на острове: 4 сезона» архитектурного бюро DNK ag и группы компаний «Остов».  Она посвящена проекту в Наро-Фоминске на месте корпусов шелковой фабрики — о жизни на берегу реки, где интересно гулять, медитировать, плавать, рыбачить, кататься на лодке или коньках.
 
«Это вещь, которая не стоится за один год, этот проект долгосрочный. Мы знаем примеры таких проектов в заграничной практике, при этом наш завершится чуть быстрее», - поделился Константин Ходнев, сооснователь и партнер DNK ag.
 
1 и 2 ноября на круглом столе в рамках фестиваля «Зодчество» Мособлархитектура затронула такие важные темы, как «Реновация и джентрификация. Вопросы и пути решения» и изменение стандартов жилищного строительства, связанные с развитием инфраструктуры новых видов транспорта и повышением комфортности городской среды. 

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4 ноября откроется международная выставка-форум «Россия». 

Платную трассу М-12 переименуют в «Восток» и достроят до Тюмени. 

Идет прием заявок на премию в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards. 
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#реновация
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В Армении обезвредили террористов, планировавших захват правительственных зданий
02 ноября 2023, 13:41

Фото: iStock/Wirestock

Служба нацбезопасности Армении заявила, что обезвредила террористическую группу, планировавшую захват государственных зданий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что обезвреженная в Армении террористическая группа планировала создать украинские и молдавские телеграм-каналы. В ведомстве пояснили, что целью преступной группировки являлось нарушение работы органов государственного управления. 

Сообщается, что подготовка терактов проводилась в течение этого года. На данный момент установлено пять преступных лиц. Уточняется, что планировался не только захват государственных зданий, но и их взрыв.

Ранее сообщалось, что во время инженерной разведки сапёры Росгвардии обнаружили взрывчатку, примотанную к опоре ЛЭП на территории Донецкой Народной Республики. 

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#кремль
#закон
#армения
#террористы
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В Волоколамске запустили предприятие по производству соевого сыра
02 ноября 2023, 13:38

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

В Волоколамске запустили единственное России предприятие по производству соевого сыра. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Благодаря новому предприятию рабочими местами будут обеспечены около 20 жителей города.

Стоит отметить, что компания «Стимул» является единственной в России по производству сыра «инари».

«Для производства продукции компания использует только натуральное сырьё: соевые бобы, воду и натуральный загуститель, которые закупают у проверенных отечественных производителей», — отметил первый заместитель главы администрации Волоколамского округа Иван Абрамов.

Кроме этого, компания ведет переговоры о сотрудничестве с сетевыми магазинами, чтобы поставлять в них свою продукцию.

Также на предприятии планируется оборудовать цех для переработки соевых отходов в гранулы, которые в дальнейшем будут использоваться для производства кормов для животных.

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#волоколамск
#производство
#подмосковье
#сыр
#рабочие места
#московская область
#цех
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В России прогнозируются сильные осадки на ноябрьских праздниках
02 ноября 2023, 13:20

Фото: iStock/Oleg Elkov

На всей территории России сложится сложная погодная ситуация на ноябрьских праздниках.
Об этом на пресс-конференции в МИЦ «Известия» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Центральной части России пройдут сильные дожди.  По данным научного руководителя Гидрометцентра ожидается гроза и усиление ветра до 20 м/с.

При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что тепло, которое наступило в Москве и Подмосковье закончится в четверг, но вернётся. 

«У нас будет очень тёплая первая половина ноября. В воскресенье и понедельник новая волна тепла приходит с новым циклоном, и мы опять окунаемся в рекордное тепло. Столбики термометров поднимутся до 10… 12 градусов тепла, хотя это тепло и будет сопровождаться дождями», — сказал специалист.
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