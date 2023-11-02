В большинстве российских компаниях есть сотрудники, работающие сверхурочно

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Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что в 60% российских компаний есть сотрудники, работающие сверхурочно.
При этом, в таких компаниях работникам за дополнительную нагрузку либо доплачивают, либо дают дополнительный выходной день, либо повышают зарплату.
59% компаний отметили, что основной причиной сверхурочной работы является нехватка рук.
Как передаёт RT, 34% организаций отметили, что у них нет сотрудников, работающих сверхурочно, а в 6% компаний заявили, что достоверно не обладают соответствующей информацией.
Ранее опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показал, что россияне считают самой лёгкой для трудоустройства профессию курьера. Так ответили 57% опрошенных. В топ самых лёгких для входа профессий вошли охранник (49%) и грузчик (40%).
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59% компаний отметили, что основной причиной сверхурочной работы является нехватка рук.
Ранее опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показал, что россияне считают самой лёгкой для трудоустройства профессию курьера. Так ответили 57% опрошенных. В топ самых лёгких для входа профессий вошли охранник (49%) и грузчик (40%).
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Мелисса Тимофеева