В Бразилии поймали южноамериканскую летучую мышь в первый раз за 100 лет

Фото: istockphoto/Aleksey Petrakov
Исследователям из федерального университета Параны в Бразилии удалось впервые за целый век поймать экземпляр южноамериканской летучей мыши.
Особь обнаружили в заповеднике дикой природы Пальмас-Луга. Данный вид впервые описал британский зоолог Олдфилд Томас в 1916 году, пишет PhysOrg.
Летучая мышь Histiotus alienus примерно 10-12 см в длину. Особенностью этого вида считаются большие овальные уши, которые соединены снизу перепонкой.
Более 100 лет учёные не встречали представителей южноамериканской летучей мыши. Единственную особь обнаружили в 1916 году. Она хранится в лондонском Музее естественной истории.
Во время полевой экспедиции в заповеднике дикой природы Пальмас-Луга была замечена Histiotus alienus. Летучую мышь ловили с помощью противотуманных сетей. Учёные сравнили пойманный экземпляр с другими видами и признали, что это действительно Histiotus alienus. Особь передана на хранение в Национальный музей в Рио-де-Жанейро.
Международный союз охраны природы считает этот вид «недостаточно изученным».
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Летучая мышь Histiotus alienus примерно 10-12 см в длину. Особенностью этого вида считаются большие овальные уши, которые соединены снизу перепонкой.
Во время полевой экспедиции в заповеднике дикой природы Пальмас-Луга была замечена Histiotus alienus. Летучую мышь ловили с помощью противотуманных сетей. Учёные сравнили пойманный экземпляр с другими видами и признали, что это действительно Histiotus alienus. Особь передана на хранение в Национальный музей в Рио-де-Жанейро.
Международный союз охраны природы считает этот вид «недостаточно изученным».
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Мария Фирсова