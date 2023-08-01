В Бразилии умер, предположительно, старейший житель Земли

Фото: iStock/inga
Самый старый житель Бразилии Сеу Жозе Паулино Гомес скончался от полиорганной недостаточности в штате Минас-Жерайс. По информации из свидетельства о браке, зарегистрированного местным ЗАГСом, предположительно, он родился в августе 1895 года, что делает его старейшим человеком на Земле, сообщает информационный портал G1.
«В возрасте 127 лет мужчина скончался в Педра-Бонита в Зона-да-Мата, штат Минас-Жерайс, в эту пятницу, 28 июля. Согласно записи в ЗАГСе Силвы, единственном в городе, Жозе Паулино Гомес, предположительно, родился 4 августа 1895 года, исходя из данных свидетельства о браке, зарегистрированного в 1917 году», — отмечается на веб-сайте G1.По предварительным данным, бразильский долгожитель умер за неделю до своего 128-летия. Если бы его возраст был документально подтвержден, он бы считался старейшим жителем планеты и единственным человеком, рожденным в 19-м веке, который все еще находился в живых. На данный момент рекорд долгожителей среди живущих принадлежит испанке Марии Браньяс Морере, которая родилась в 1907 году и в этом году отметила свой 116-й день рождения.
Читайте также:
Врач Брыкин: здоровье долгожителей связано с ежедневным рационом
Умер 98-летний бывший глава правительства Чехословакии
В подмосковном Колюбакине отметили юбилей местной долгожительницы
Артем Кузьмин