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В Бресте состоится XII Форум городов-побратимов Беларуси и России

21 сентября 2023, 11:11
Фото: istock / Oleksandr Filon

Фото: istock / Oleksandr Filon

В Бресте 28-30 сентября пройдет двенадцатый Форум городов-побратимов Беларуси и России «Побратимское движение: новые грани актуальности в условиях активизации межрегионального белорусско-российского сотрудничества». Организаторами Форума выступает Белорусская общественная организация «Породнённые города» (БООПГ) и её российский партнёр – Международная ассоциация «Породнённые города» (МАПГ).

Форум пройдет в формате пленарного заседания и трех тематических секций. Главными темами форума станет экономическое и деловое сотрудничество, ценность опыта и взаимодействия социальной сферы и область народной дипломатии.

Форум начнётся с возложения цветов защитникам Брестской крепости к Вечному огню.

Кроме того, на примере совместной работы Московской области и Беларуси участники форума обсудят возможности союза городов как взаимовыгодное сотрудничество и ускорение экономического роста.

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#белоруссия
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ВРИП главы Дубны Тихомиров проверил ход благоустройства города
21 сентября 2023, 11:32

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

В городском округе Дубна специалисты реализуют масштабную программу по благоустройству территорий.
Временно исполняющий обязанности главы городского округа Дубна Максим Тихомиров сообщил, что до 10 октября планируется установить более сотни новых современных опор освещения на улице Энтузиастов.


Специалисты на сегодняшний день завершают работы по обустройству тротуара на проспекте Боголюбова. Также, работы по обустройству нового тротуара проводятся на улице Речной.
«Подрядчик работает аккуратно и чисто, вынутый грунт сразу вывозит. В соответствии с проектом здесь будет организована песчаная подушка, потом – слой щебня и асфальто-бетонное покрытие. Работы ведутся поэтапно. Сначала приводим в нормативное состояние одну часть дороги, потом – другую», — написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале.
Работы по обустройству тротуара завершены вдоль Александровки. Этот участок обустроили по многочисленным просьбам жителей. Также, в планах отремонтировать покрытие пешеходных дорожек на улице Векслера.

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NatCen: Две трети британцев поддерживают усиление ядерного арсенала
21 сентября 2023, 11:17

Фото: istockphoto/Gerasimov174

В Великобритании почти две трети жителей (65%) считают, что наличие мощного ядерного арсенала увеличивает безопасность страны. Эти цифры даже превышают показатели, зафиксированные в годы холодной войны.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами британского Национального центра социальных исследований. В опубликованном центром материале указано, что в 1983 году, на пике противостояния СССР и его сателлитов и стран Запада, 60% опрошенных заявили, что наличие собственного ядерного оружия сделало Британию страной, безопасной для проживания. В настоящее время такого мнения придерживаются 65% британцев.

При этом, в 1994 году — всего через несколько лет после окончания холодной войны — этот показатель составлял лишь 45%. Также в настоящее время 42% жителей Великобритании считают необходимым увеличение расходов на оборону и вооружения. В 1990 году эту идею поддерживали только 8% британцев, говорится в исследовании NatCen.

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#вооружение
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В Дубне придумали, как разгрузить школы округа
21 сентября 2023, 11:00

Фото: istockphoto / Ivanna Maksymchuk

​В 2023 году 270 первоклассников сели за парты не в школах, а в детских садах округа. Администрация выделила 4 здания для организации учебного процесса на базе бывших детских садов.
За парты в детских садах сели 270 первоклассников, это 9 классов, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Дубна.

Такие нововведения практикуются в школах № 5 и № 9, а также в гимназии № 8, где наблюдается дефицит школьных кабинетов, мест в раздевалках и в столовых.

За летний сезон специалисты выполнили ремонт в зданиях, где сегодня учиться первоклассники. Оборудовали музыкальные и спортивные залы, обустроили санузлы в соответствии со школьными санитарными нормами и подготовили полноценные классы: с новыми партами, школьной доской, проектором и многое другое. 
«В полном объёме у этих первоклассников сохраняется полный школьный набор, они также бесплатно завтракают, получают те же образовательные услуги, но могут быть в этих структурных подразделениях ещё и во вторую половину дня. До 16 часов дети находятся под присмотром педагога. Удобно и комфортно и детям, и учителям, и родителям, которые уже оценили плюсы нововведений», — написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале.
Юных школьников постепенно вовлекают в жизнь основной школы: они принимают участие в линейках, в общих мероприятиях. Во 2 класс школьники пойдут в основную школу, а места в детских садах займут новые первоклассники.

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#школьница
#максим тихомиров
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Ученые из Китая нашли неизвестный вирус на дне Марианской впадины
21 сентября 2023, 10:59

Фото: istock / JHDT Stock Images LLC

Китайские ученые из Океанического университета в Циндао обнаружили ранее неизвестный вирус-бактериофаг. Он найден в самом глубоком месте на Земле — Марианской впадине. Исследование опубликовали в научном журнале Microbiology Spectrum.

По словам ученых, найденный вирус является самым глубинным из известных бактериофагов в мировом океане. Микроорганизм выделили из осадка с глубины 8,9 километра.

Исследователи заявили, что открытый вирус инфицирует бактерии типа Halomonas. После деления клетки  генетический материал  копируется и распространяется дальше. Обнаруженный вирус идентифицировали как VB_HmeY_H4907.

Кроме того, ученые заявили, что на глубине океана может существовать ранее неизвестное вирусное семейство. Сделанное открытие вновь подтверждает насколько океан мало исследован.

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#ученые
#вирус
#исследование
#наука
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В Москве начали выявлять непристегнутых пассажиров
Дептранс: В Москве камеры фиксируют непристегнутых пассажиров
21 сентября 2023, 10:57

Фото: iStock/djedzura

Дорожные камеры видеонаблюдения теперь фиксируют непристегнутых пассажиров. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, гражданин, владеющий автомобилем, может быть оштрафован. Сумма штрафа составит одну тысячу рублей. 
 
«Ездить на пассажирском сиденье непристегнутым ремнем безопасности нельзя. Теперь это нарушение будут фиксировать камеры», - подчеркнули в Дептрансе. 
 
По словам исполняющего обязанности заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в общей сложности, 206 комплексов с нейросетью смогут отлеживать непристегнутых пассажиров во время движения автомобиля. 
 
Ликсутов также напомнил, что, согласно ПДД, водителям следует быть пристегнутыми ремнями безопасности, а также не перевозить непристегнутых пассажиров.

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#дтп
#автомобиль
#камеры
#пдд
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Россияне назвали профессии, которые может заменить ИИ
Опрос: ИИ в скором времени может заменить билетёров и кассиров
21 сентября 2023, 10:44

Фото: iStock/demaerre

Россияне рассказали, специалистов каких сфер, по их мнению, может заменить искусственный интеллект. Результаты опроса, проведённого компаниями «Ренессанс Жизнь» и «Зарплата.ру», предоставляет RT.
Потерять работу из-за развивающихся технологий боятся 26% россиян.

Так, согласно результатам анкетирования, первыми лишатся работы билетёры (77%), кассиры (67%), работники типографий (51%), а также работники банков, выполняющие определённый перечень рутинных задач, который может сделать машина (29%). 

Кроме того, передаёт RT, в зоне риска находятся операторы кол-центров (26%), актёры озвучки и дикторы (22%), бухгалтеры (21%), турагенты (19%), переводчики (17%) и дизайнеры (10%).

Также в ходе опроса были определены профессии, которые не сможет заменить ИИ. Это врачи (88%), строители (68%), полицейские (63%), адвокаты (55%) и страховые агенты (31%).

По мнению респондентов, в ближайшем будущем будут распространены такие специальности как: разработка программ с искусственным интеллектом (84%), профессии, связанные с обеспечением информационной (59%) и кибербезопасности (57%).

В опросе приняли участие более 2,4 тысяч россиян.

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#искусственный интеллект
#опрос
#россияне
#профессии
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В Балашихе построили цех по производству деревянной упаковки
21 сентября 2023, 10:39

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В деревне Дятловка городского округа Балашиха построили цех по производству нестандартной деревянной упаковки для авиационной и железнодорожной перевозки грузов.

Застройщиком проекта выступал «ТрансПак Сервис», он инвестировал в реализацию проекта 40 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Здание площадью 1161 кв. метр предназначено для изготовления поддонов, дренажей, коробок, барабанов и ящиков из древесины хвойных и лиственных пород. Готовая упаковка и транспортная тара будет обеззаражена и промаркирована отметкой о соответствии требованиям Федеральной таможенной службы. Проект создаст 6 рабочих мест.

При строительстве объекта застройщику помогал Центр содействия строительству при Правительстве региона области.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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#здание
#центр содействия строительству
#служба
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В ГД предложили предоставлять льготы сотрудникам оборонно-промышленного комплекса
Депутат ГД Власов предложил новые льготы для сотрудников оборонных предприятий
21 сентября 2023, 10:25

Фото: iStock/Oleg Elkov

Граждане, работающие не менее 15 лет на оборонно-промышленных предприятиях, должны получать льготы при земельном и имущественном налогооблажении. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Василий Власов.
Он отметил, что последние несколько лет Россия активно занимается развитием оборонно-промышленной сферы, стремясь привлечь в этот комплекс как можно больше профессионалов.

В связи с этим, Власов предложил распространить налоговые льготы на сотрудников, чтобы привлечь как можно больше специалистов в данную отрасль, передаёт RT.

Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо предоставить сотрудникам оборонно-промышленных предприятий вне зависимости от их возраста и семейного положения льготную дальневосточную ипотеку. 

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#госдума
#льготы
#оборона
#предприятие
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Московская областная Дума открыла осеннюю сессию
21 сентября 2023, 10:10

Фото: пресс-служба Московской областной Думы

21 сентября состоялось первое заседание Московской областной Думы в рамках осенней сессии.
В ходе первого заседания новой сессии Мособлдумы спикер парламента Игорь Брынцалов обозначил основные направления дальнейшей работы, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

На сегодняшний день на рассмотрении Думы находится около 50 законопроектов, которые были подготовлены за летний период.
«В летний период депутатами областной Думы было проведено более 5 тысяч встреч с жителями: приёмы, встречи в трудовых коллективах, с родственниками участников СВО. На этих встречах звучали как конкретные просьбы, так и предложения в части законотворчества, которые лягут в основу нашей дальнейшей работы. В первую очередь, все наказы и наших жителей будут отражены в главном законе области. Проект трёхлетнего бюджета поступит к нам в ближайшее время. Над ним будут работать все комитеты, фракции, совместно с Правительством региона», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Спикер парламента отметил, что отдельной статьёй расходов обязательно будет реабилитация участников специальной военной операции, а также планируется закупить новое оборудование и средства реабилитации в Центр «Ясенки». Для закупки средств реабилитации уже выделено около 36 миллионов рублей. 

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