В Бресте состоится XII Форум городов-побратимов Беларуси и России

Фото: istock / Oleksandr Filon
Форум пройдет в формате пленарного заседания и трех тематических секций. Главными темами форума станет экономическое и деловое сотрудничество, ценность опыта и взаимодействия социальной сферы и область народной дипломатии.
Форум начнётся с возложения цветов защитникам Брестской крепости к Вечному огню.
Кроме того, на примере совместной работы Московской области и Беларуси участники форума обсудят возможности союза городов как взаимовыгодное сотрудничество и ускорение экономического роста.
Читайте также:
В России пройдет ряд патриотических конкурсов
Стартовал приём заявок на конкурс «Большое путешествие по стране: географическая экспедиция»
В России пройдет Международный молодёжный кинофестиваль «Мы»