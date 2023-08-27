В Британии дети-беженцы оказались в тюрьме с насильниками

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Дети без сопровождения взрослых оказались в Великобритании, пройдя через Ливию из Судана или Южного Судана.
Guardian пишет, что дети-беженцы могли стать жертвами торговли людьми. Несовершеннолетних отправили в тюрьму Элмли в графстве Кент. Там они содержатся вместе с взрослыми, которые совершили преступления сексуального характера.
По данным Humans for Rights Network, 14 детей отправлены в тюрьму Элмли, причем один из них находился там 7 месяцев, несмотря на то, что ему 14 лет. Руководитель организации Мэдди Харрис сообщила, что несовершеннолетние содержатся в изоляции и не знают, где искать помощи. У них нет доступа к правовому сопровождению, они не могут оспаривать решение иммиграционной службы.
Известно, что министерство внутренних дел Великобритании ошиблось, когда классифицировало сотни детей-беженцев как взрослых. Именно поэтому их поместили в центры содержания для взрослых иммигрантов.
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По данным Humans for Rights Network, 14 детей отправлены в тюрьму Элмли, причем один из них находился там 7 месяцев, несмотря на то, что ему 14 лет. Руководитель организации Мэдди Харрис сообщила, что несовершеннолетние содержатся в изоляции и не знают, где искать помощи. У них нет доступа к правовому сопровождению, они не могут оспаривать решение иммиграционной службы.
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Мария Фирсова