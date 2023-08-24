В Британии началась кампания в поддержку медсестры, убившей младенцев

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Запущена кампания в защиту британской медсестры Люси Летби, которая была приговорена к пожизненному заключению за убийство семи новорожденных и попытку убийства ещё шести. Инициатива направлена на сбор средств для подачи апелляции, сообщает газета Telegraph.
«Этот процесс в отношении Люси Летби, возможно, является одной из самых больших судебных ошибок в истории Великобритании. Мы намерены собрать денежные средства, провести дополнительные исследования и предоставить юридическую поддержку, чтобы Люси Летби получила справедливое судебное разбирательство с надежными доказательствами», — гласит заявление на ещё не открытой для пожертвований странице по сбору средств, цитирует издание.Пока адвокаты Летби не высказывались о том, будут ли они апеллировать приговор, но у них есть право на обжалование, несмотря на невысокую вероятность успеха, подчеркивает газета.
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Артем Кузьмин