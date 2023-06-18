В Британии планируют запретить использовать шланги из-за нехватки воды

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В юго-восточной части Британии планируется ввести запрет на использование шлангов для того, чтобы избежать нехватки питьевой воды
Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на статистические данные аналитиков компании по водоснабжению South East Water Ltd, пишут «Известия».
Запрет будет действовать с 26 июня и коснётся домохозяйств в Кенте и Сассексе. Те, кто будет пользоваться шлангами после этой даты для полива садов, мытья машин и наполнения бассейнов, будут оштрафованы на сумму в размере до £1 тыс.
Представитель национального органа по регулированию водных ресурсов (Ofwat) заявил, что проблема может заключаться в самой компании South East Water, ранее заявлявшей об отсутствии у неё возможности переработать большее количество воды для удовлетворения спроса на фоне засухи.
Уровни двух резервуаров South East Water заполнены на 100 и 89%. Эти цифры превышают аналогичные показатели для северо-запада Британии. Существует мнение, что проблема заключается в логистике, сделал вывод представитель ведомства.
По данным South East Water, спрос на воду достиг пика в прошлые выходные и составил 678 млн л в день, что на 138 млн л больше, чем в обычный летний день.
Аномальная жара наступила в некоторых регионах Великобритании на прошлой неделе. В Чертси, графство Суррей, 10 июня температура поднялась выше 32 градусов.
Ранее сообщалось, что в Индии из-за жары погибли 98 человек. Люди погибли за последние 3 дня в штатах Уттар-Прадеш и Бихар. Там 17 июня температура воздуха достигала 44 градуса.
Запрет будет действовать с 26 июня и коснётся домохозяйств в Кенте и Сассексе. Те, кто будет пользоваться шлангами после этой даты для полива садов, мытья машин и наполнения бассейнов, будут оштрафованы на сумму в размере до £1 тыс.
Уровни двух резервуаров South East Water заполнены на 100 и 89%. Эти цифры превышают аналогичные показатели для северо-запада Британии. Существует мнение, что проблема заключается в логистике, сделал вывод представитель ведомства.
По данным South East Water, спрос на воду достиг пика в прошлые выходные и составил 678 млн л в день, что на 138 млн л больше, чем в обычный летний день.
Аномальная жара наступила в некоторых регионах Великобритании на прошлой неделе. В Чертси, графство Суррей, 10 июня температура поднялась выше 32 градусов.
Ранее сообщалось, что в Индии из-за жары погибли 98 человек. Люди погибли за последние 3 дня в штатах Уттар-Прадеш и Бихар. Там 17 июня температура воздуха достигала 44 градуса.
Мария Фирсова