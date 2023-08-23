В Британии разразился скандал из-за украинских беженцев

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Жители Лангтофта в Линкольншире, Англия, выразили недовольство покупкой 12 домов местной администрацией для беженцев из Украины и Афганистана, сообщает Daily Mail.
Местный Совет потратил на недвижимость примерно 1,8 миллиона фунтов стерлингов (около 215 миллионов рублей). Многие местные граждане утверждают, что такие решения следовало бы принимать с учетом потребностей местного населения в жилье. 74-летняя Лиз Джарман рассказала Daily Mail, что местным жителям не предоставили возможности приобрести жилье в этом комплексе.
Она также добавила, что многие жители округа нуждаются в жилье, включая бывших военных. Другой житель, сохраняющий анонимность, заметил, что многие стремятся улучшить свои жилищные условия, и в то же время администрация обеспечивает жильем беженцев.
Тем не менее, некоторые жители поддержали решение Совета. Лиам Доддс, 44 года, отметил, что беженцы, возможно, ищут убежище и надежное место для жизни, а предоставление им жилья — это минимальная помощь, которую можно оказать.
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«Многие из нас ощущают, что нас просто не слышат. Я не против приема беженцев, но почему Совет решил так поступить?» — возмущается она.
Тем не менее, некоторые жители поддержали решение Совета. Лиам Доддс, 44 года, отметил, что беженцы, возможно, ищут убежище и надежное место для жизни, а предоставление им жилья — это минимальная помощь, которую можно оказать.
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Артем Кузьмин