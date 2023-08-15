В Британии задержали трёх граждан Болгарии по делу о шпионаже в пользу РФ

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Трое граждан Болгарии были арестованы по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает BBC News.
В настоящее время, они находятся под стражей.
По информации портала, граждане Болгарии проживали на территории Великобритании и работали в интересах российской разведки. При обыске, у задержанных были изъяты поддельные паспорта и документы на разные имена.
Ранее сообщалось о задержании двух россиян в Польше по обвинению в шпионаже. По вменяемой статье, задержанным грозит до 30 лет заключения.
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По информации портала, граждане Болгарии проживали на территории Великобритании и работали в интересах российской разведки. При обыске, у задержанных были изъяты поддельные паспорта и документы на разные имена.
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Анастасия Крестьянова