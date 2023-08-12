В Британии заявили о кибератаке хакеров из России и Китая

Фото: istockphoto/Dmitry Nogaev
Внутренние системы министерства иностранных дел Великобритании были подвергнуты атаке со стороны хакеров из России и Китая. Как сообщает британское издание Inews, информация о взломе основана на данных от источника в Центре правительственной связи Великобритании (GCHQ).
Согласно деталям инцидента 2021 года, злоумышленники получили доступ к чувствительной информации работников министерства. Среди утечки данных - переписка через электронную почту и материалы встреч, организованных через приложение Teams. Предполагается, что причиной утечки стало ошибочное открытие электронного письма одним из сотрудников ведомства.
Читайте также:
Кибермошенники воруют деньги со счетов компаний с помощью фальшивых электронных документов
Хакеры взломали сайт МосгорБТИ
Российский рынок кибербезопасности может вырасти втрое в ближайшие годы
Читайте также:
Хакеры взломали сайт МосгорБТИ
Российский рынок кибербезопасности может вырасти втрое в ближайшие годы
Артем Кузьмин