В ЦБ назвали сроки введения цифрового рубля для граждан

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Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что цифровой рубль станет доступным для использования гражданами в 2025–2027.
По мнению Скоробогатовой, граждане смогут использовать электронные деньги к 2025 году. При этом, цифровой рубль будет рассматриваться как средство для переводов или совершения платежей. Хранить в такой валюте сбережения и выдавать в ней же кредиты - не будут, заключила она.
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