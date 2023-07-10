В Центральном банке рассказали о новой уловке телефонных мошенников

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«Мошенники не только звонят гражданам от имени Центробанка, но еще и отправляют на электронную почту сообщения с приглашением на личный прием в Банк России», — заявляют представители ЦБ.
В отправляемых письмах содержится информация с настоящим адресом Банка России в регионе проживания жертвы, а также электронный адрес письма содержит домен Банка России cbr.ru.
«Если вы не записывались на прием в Банк России, но получили подобное приглашение, не реагируйте на сообщение и удалите его», — рекомендуют в Банке России.
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