В центре Москвы 22 июля перекроют движение

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В центре Москвы 22 июля будет временно перекрыто движение транспорта из-за проведения концерта. Об этом сообщается в Телеграм-канале Дептранса.
Уточняется, что движение перекроют с 8:00 до конца мероприятия на съезде с ул. Хамовнический Вал на ул. Доватора, а с 20.00 до окончания концерта на улицах Доватора, Савельева, Ефремова, 3-й Фрунзенской, Трубецкой, 10-летия Октября, в переулке Хользунова, в Проектируемом проезде №2309 и на дублере Комсомольского проспекта.
Также на участках временных ограничений будет запрещена парковка.
На сайте спорткомплекса «Лужники» сообщается, что 22 июля там сыграет концерт группа «Руки вверх!».
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Диана Аванесян