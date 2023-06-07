В центре Петербурга снизилось число пробок благодаря платным парковкам

Фото: фотобанк Московской области
Число пробок снизилось на 18,5%
В центральных кварталах с платной парковкой в Санкт-Петербурге за год наблюдается снижение количество пробок на дорогах на 18,5%.
При этом, снижение числа дорожных заторов зафиксирован за год в будни, в рабочее время.
Специалисты сообщили, что такая ситуация связана со снижением числа припаркованных на улице машин и их более быстрым выездом в спальные районы.
В целом в центре города количество пробок уменьшилось на 12,5%.
Ранее жители Серебряных Прудов Московской области внесли более 1,3 тыс предложений по улучшению территории парка культуры и отдыха «Серебряный» во время первого паркового голосования на портале «Добродел». Так, граждане указывали, чем дополнить инфраструктуру парка. Самым желаемым объектом оказалась парковка. Также многие жители хотят видеть в парке ещё одну детскую площадку и кафе, где можно перекусить с детьми. Помимо этого, хочется, чтобы в парке были сухой фонтан и цветущие растения.
При этом, снижение числа дорожных заторов зафиксирован за год в будни, в рабочее время.
«В зоне платной парковки уровень загруженности улиц на 50 процентов ниже, чем в целом по центральной планировочной зоне», – приводит «Петербургский дневник» сообщение Комитета по транспорту города.
Специалисты сообщили, что такая ситуация связана со снижением числа припаркованных на улице машин и их более быстрым выездом в спальные районы.
В целом в центре города количество пробок уменьшилось на 12,5%.
Ранее жители Серебряных Прудов Московской области внесли более 1,3 тыс предложений по улучшению территории парка культуры и отдыха «Серебряный» во время первого паркового голосования на портале «Добродел». Так, граждане указывали, чем дополнить инфраструктуру парка. Самым желаемым объектом оказалась парковка. Также многие жители хотят видеть в парке ещё одну детскую площадку и кафе, где можно перекусить с детьми. Помимо этого, хочется, чтобы в парке были сухой фонтан и цветущие растения.
Мелисса Тимофеева