В Чечне утверждены нормы проведения свадеб «без излишеств»

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Духовным управлением мусульман Чечни утверждены нормы свадеб «без излишеств».
Глава республики Рамзан Кадыров поручил духовному управлению мусульман Чечни утвердить нормы проведения свадеб «без излишеств, не соответствующих ни исламу, ни чеченским адатам». Документ опубликован на сайте Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный».
Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев сообщил, что калым в 50 тысяч рублей, а также чай, сахар, «баран в соответствии с чеченскими адатами остаются неизменными». Платье невесты тоже должно «соответствовать требованиям ислама и чеченских адатов».
Размер выкупа за невесту может устанавливаться по желанию «в соответствии с общепринятыми чеченскими адатами». Но дорогие подарки жениху, свекру, свекрови и другим родственникам запрещены. По новым нормам, количество чемоданов невесты неограниченно, но нужно следовать принципу «без излишеств».
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Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев сообщил, что калым в 50 тысяч рублей, а также чай, сахар, «баран в соответствии с чеченскими адатами остаются неизменными». Платье невесты тоже должно «соответствовать требованиям ислама и чеченских адатов».
«Любые излишества, не соответствующие ни исламу, ни чеченским адатам, то есть дорогие подарки, такие как бриллиантовые кольца, шубы, бытовая техника, квартиры, машины и так далее, строго запрещены», —сказано в последнем пункте списка.Ранее сообщалось, что в Ингушетии запретят вступать в брак без предоставления справок об отсутствии ВИЧ-инфекции и наркотической зависимости. Глава республики Махмуд-Али Калиматов поручил проработать тему справок совместно с духовенством Ингушетии. Запрет планируют ввести с сентября. Подобное правило уже действует в Чечне с 2011 года.
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Мария Фирсова