В Чехии цыгане попросили защиты от украинских беженцев

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В Чехии цыгане, проживающие в городе Пардубице, прошли маршем, требуя защитить их от агрессии мигрантов с Украины. Об этом сообщает Ceska Televize.
Таким образом они отреагировали на массовую драку с украинскими беженцами 1 июля, в которой приняли участие около 20 человек. Один цыган был доставлен в больницу с колотой травмой лица. Три человека после драки были задержаны полицией, их национальность не раскрывается.
По словам пресс-секретаря чешской полиции Маркеты Яновска, марш местных цыган прошел мирно.
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«Мы хотим обратить внимание правительства на то, что мы тоже являемся гражданами Чехии и не ходим по городу с оружием и не нападаем. Мы хотим жить мирно. Мы здесь, потому что ситуация среди цыган напряженная. Этот субботний случай не уникален», - цитирует местный телеканал слова одного из участников протеста Фердинанда Баника.
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Диана Аванесян