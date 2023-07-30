В Чехии приступили к заморозке активов российского предпринимателя Евтушенкова

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Власти Чехии арестовали активы российского предпринимателя Владимира Евтушенкова. Об этом сообщило «Чешское телевидение».
Отмечается, что были заблокированы банковские счета и имущество принадлежащих Владимиру Евтушенкову компаний на сумму 100 миллионов крон, что составляет примерно 4,4 миллиона долларов.
По информации «Чешского телевидения», арест также наложен на его отель Savoy Westend, который расположен в Карловых Варах. На данный момент отель работает в ограниченном режиме — размещаются только те, кто оплатил проживание до конца июня.
Напомним, ранее российского бизнесмена Олега Тинькова исключили из санкционного списка Великобритании, говорится в документе Минфина. В марте 2023 года Тиньков назвал ошибкой внесение его имени в санкционные списки Великобритании.
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По информации «Чешского телевидения», арест также наложен на его отель Savoy Westend, который расположен в Карловых Варах. На данный момент отель работает в ограниченном режиме — размещаются только те, кто оплатил проживание до конца июня.
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Екатерина Коршунова