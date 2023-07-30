В Чехии приступили к заморозке активов российского предпринимателя Евтушенкова

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила властям регионов, в которых размер выплат на детей под опекой ниже прожиточного минимума, рассмотреть возможность их увеличения. Об этом говорится в докладе о деятельности уполномоченного по итогам прошлого года.